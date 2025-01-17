聯發科將於2月7日召開法說會 預期公布財報與營運展望
晶片大廠聯發科（2454）於17日公布，將於2月7日舉行法說會，公布去年第4季財報，預期也會釋出對於今年的營運展望。
聯發科去年合併營收為5,305.85億元，年增22.4％，去年前三季每股純益為51.98元。
聯發科近期最受矚目的消息，就是與輝達合作搭載 GB10 Grace Blackwell超級晶片的小型AI超級電腦Project DIGITS。
聯發科副董事長暨執行長蔡力行指出，該公司與輝達在GB10超級晶片的合作，與聯發科希望把科技帶給每個人的願景不謀而合。期待與輝達一起開啟超級運算的創新時代，讓AI無所不在。
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