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微星尾牙席開350桌 老董徐祥率4千人齊聚中和總部

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
微星尾牙。記者吳康瑋／攝影
微星尾牙。記者吳康瑋／攝影

電競筆電龍頭微星（2377）17日於中和總部地下一樓舉辦「歲末聯歡晚會」，現場時席開逾350桌，參與的同仁超過4,000人以上，據悉，微星近年成功與輝達（NVIDIA）聯手，打進AI自主移動機器人市場，團隊也積極導入輝達旗下Isaac和Omniverse平台提供的AI運算技術，並發展出多款全新的AI自主移動機器人產品，而今天活動的主題也訂為「AI賦能 無限潛能」，吸引市場目光的關注。

據悉，微星今日尾牙活動邀請到多位知名歌手現身助陣，其中，也邀請到知名藝人郭彥均與吳瑪麗擔當重要的主持大任，而表演卡司則邀請到歌手「小宇」宋念宇，以及成軍於1998年10月、曾入圍第五屆金曲獎最佳樂團的「旺福」樂團，其團隊成員由姚小民、mami、推機、肚皮一個不漏的全都到場助陣，至於壓軸則找來曾於2023年金曲獎以首張個人專輯《明室Silver Lining》入圍了八項獎項，最終取得了最佳新人獎的殊榮金曲華語女聲「洪佩瑜」，親自出馬獻唱她的成名歌曲「墊起腳尖愛」。

據悉，微星近年持續提升企業競爭優勢，除了專精主機板、顯示卡、伺服器、準系統等領域，也躍身成為全球前五大及台灣前三大的主機板製造商，如今不僅已跨足消費性電子產品、通訊產品以及筆記型電腦產品等領域，並於去年成功搭上AI熱潮，推出專屬的AI筆電、桌機系列、獨家免連線文字轉圖像工具AI ARTIST、G4101和G4201 GPU平台伺服器、甫亮相最高達8TB等級的S2301 CXL記憶體擴充伺服器等多種產品。

事實上，微星近年三大產品線包括主機板、顯示卡與筆電等表現不斷成長，團隊也持續採用「多角化經營政策」，並積極拓展產品線及展現技術實力，而藉由這項正確的策略，也讓團隊在近年來的營業額及毛利皆大幅成長，而微星今日尾牙首場活動特別就安排名為「AI No Problem」的迎賓節目，吸引市場關注。

微星。記者吳康瑋／攝影
微星。記者吳康瑋／攝影

AI 微星 電競筆電

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