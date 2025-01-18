企業生日快樂／天虹 經營鐵三角 互補共治
天虹（6937）科技集團創辦人暨執行副總經理羅偉瑞與天虹董事長兼總經理黃見駱，以及集團執行長易錦良三人組成的鐵三角，都是1995年加入台灣應用材料分別擔任客服工程師及經理人的老同事。僅管性格迥異的三人專長不同，但有十足默契，發揮互補共治的優勢，帶領天虹邁向國際化多產品的先進半導體設備及服務方案提供公司願景。
羅偉瑞生性浪漫，並擁有業務人敢衝的特質，看到半導體零備件汰換量大，而其多量、少樣、難度高的特性，正是台廠可以就近切入的商機，於是在2002年離開台灣應材，並創立天虹科技，從代理銷售、委外製造半導體零備件產品做起。2005年羅偉瑞認為天虹需要擴張成長，邀請擅長理性思考的前同事黃見駱加入，將天虹的半導體零備件業務推向國際，設立大陸上海及新加坡子公司。
2016年，前應材全球副總裁易錦良應邀加入天虹，發揮治軍嚴謹的管理風格，展開帶領企業轉型跨足半導體設備製造市場之路，只花了13個月的時間，就迅速推出物理氣相沉積設備（PVD）、晶圓鍵合機及解鍵合機設備（Bonder/Debonder）等設備。
黃見駱透露，天虹成立第二年就開始獲利，公司規模尚小之際，就採將盈餘分配給股東及員工的財務策略。當易錦良加入天虹後，三人商議決定於2017年成立半導體設備開發處，準備開發國產化半導體設備之際。有鑑於公司將砸重金投入設備研發和製造，三人達成共識，決定不再支薪、也不參與分紅，以保留資金投入研發之用。
三人不支薪的日子就過了四、五年，直到天虹準備IPO開始接受輔導時，會計師認為企業經營高層不領薪水，不符合公司治理精神。三人才又開始領取薪資、股息等。
半導體產業管理階層打高爾夫球的風氣很盛，天虹在國產半導體設備市場站穩腳跟後，鐵三腳卻都不打高爾夫球，黃見駱更是堅守應酬頂多喝一杯酒的原則，信守把事情做好的承諾，才能贏得客戶的信賴與好評。
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