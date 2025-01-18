企業生日快樂／天虹 鐵皮屋打拚 寫下傳奇

天虹科技（6937）今年成立23年，董事長兼總經理黃見駱表示，天虹從銷售半導體陶瓷零備件起家，其後轉型跨足半導體設備製造，不但成為首家開發「量產型」ALD薄膜製程設備的本土設備商，並成功切入蘋果供應鏈，一舉打響設備製造的知名度。展望未來，天虹將朝邁向半導體設備產品2026年國際化目標邁進。

天虹集團創辦人羅偉瑞2002年離開老東家台灣應材，以500萬元創立天虹，從代理銷售、設計委外代工半導體零備件產品做起，並不涉及製造。最早鎖定陶瓷類的零備件產品，原材料大都仰賴進口，天虹則發揮設計優化、委外代工的強項，協助半導體廠客戶達到節省成本的目的。

媽祖婆保佑 熬過草創期

天虹創業初期的產品，要經過客戶的漫長驗證期，在500萬元資金快要燒完，即將面臨員工薪資發不出來時，羅偉瑞急的去拜媽祖尋求庇佑。神奇的是第一筆應收帳款終於入帳，讓天虹躲開倒閉危機。過程中最要感謝美國陶瓷材料原廠派駐台灣的一名代理商，允諾天虹可以賒帳，等到收到貨款再付清材料費。這名貴人也成為天虹20周年慶時的座上佳賓。

發展至今，天虹的零備件產品項目多達2,000多種，區分為四大類材料：陶瓷類、金屬類、高純度石英類、工程塑膠。料件之外，天虹也進入維修市場，主攻設備原廠不願意做的維修業務，並協助客戶優化、拉長設備的生命周期。

天虹小檔案、天虹EPS、天虹大事紀

2005年初黃見駱應羅偉瑞邀請加入天虹。擁有技術背景的黃見駱藉著拜訪客戶之際，實地了解其製程中的痛點，於是積極開發新產品供應市場所需，並於2006年將觸腳伸至海外市場，分別於上海及新加坡設立子公司，就近服務當地的半導體客戶。

2008年金融海嘯襲捲全球，各產業面臨景氣重挫，當時兩家一線晶圓大廠分別於周一、周五放無薪假；二線晶圓廠甚至周休四日。2008年10月起有近半年時間天虹面臨無訂單、僅有少量維修機台的業務。還好天虹體質不錯、財務健全，發員工薪水尚不成問題。

黃見駱回憶，2009年春節前夕，天虹大股東轉投資「媽媽魚」品牌契作的漁船船長通知，外海有超大量魚群潮，亟需人手協助在六小時完成漁貨的處理程序，趕上急速冷凍的期限。

天虹留下二名維修人員待命，其餘近30名員工南下投入「殺魚」支援作業，意外地成就了媽媽魚事業拓展，也為科技廠「度小月」增添佳話。

黃見駱透露，魚貨要在六小時內完成去鱗、鰓、肚，洗、擦拭、真空冷凍流程等。捕撈回港的魚，直接在港邊工廠加工，去除易腐敗部分，用RO逆滲透水清洗魚身髒汙、再用半導體清洗晶圓使用的清潔乾燥空氣（CDA）噴洗魚體、用無塵布擦拭，送入零下60度低溫急速冷凍、真空包裝，運送至門市，來確保食材的絕對新鮮、乾淨。

黃見駱說，這輩子第一次殺魚，三天支援工作讓他腰痠背痛，只為了趕六小時保鮮期。

2016年，前美商應用材料全球副總裁易錦良應邀加入天虹，2017年天虹決定轉型跨足半導體設備製造市場。易錦良負責督導成立的「半導體設備開發處」，2018年就推出PVD、Bonder/Debonder等設備。翌年ALD設備也順利推出。

天虹第一台PVD的客戶是晶元光電，第一台ALD也是賣給晶電，其背後的大客戶是蘋果。

打進蘋果鏈 賺進一桶金

易錦良指出，當年天虹為跨入製造，租了一座田中央的鐵皮屋建置無塵室來開發設備，當蘋果發現天虹這家台廠能生產出鍍膜品質優於國際大廠的ALD設備時，率原廠10餘名主管來台考察，十分驚訝是從鐵皮屋製造出來的設備。

易錦良說，當ALD設備獲晶電採用，天虹成功打入蘋果供應鏈，賺進一桶金後，就積極尋覓適合廠房，買下湖口工業區原眾達-KY廠房做為半導體設備研發總部。發展半導體設備多年來，累計至今已出貨110台設備，出貨給半導體矽晶製程、先進封裝產業、第三代化合物半導體產業，以及光電產業等四大類產業等40家客戶。

易錦良表示，天虹願景是成為國際化多產品的先進半導體設備及服務方案提供公司。未來布局將聚焦高真空電漿、晶圓減薄領域。至於其他非天虹目前擅長的技術領域，不排除透過併購（MMA）方式取得互補的技術。

他期許，2026年將是天虹設備產品走向國際化的里程碑，目前東北亞、東南亞都有客戶洽談中。隨著地緣政台趨勢發展，天虹考慮將主機台的附屬設備移往海外製造，發展單獨銷售的生意。