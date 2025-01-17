緯創通吃AI三巨頭大單 董座林憲銘：我們有一樣的信念
AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群全面飆漲，電子五哥的表現相當精彩。而緯創（3231）更已成為市場中的當紅炸子雞，大獲投信買盤青睞，也推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材，而緯創近年受到AI巨浪的助攻，不僅手握輝達GPU基板代工大單，更入手CSP雲端服務供應商的伺服器訂單，因此獲得市場法人的頻頻按讚。董事長林憲銘17日也直言，「我們與供應鏈伙伴，都抱持一樣的信念」。
緯創因通吃AI三巨頭的龐大訂單，榮登2024年整個AI伺服器晶片市場的最主要贏家。事實上，代工廠緯創近年不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單，而如今團隊手中已握有輝達CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，同時也是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，為市場上少有通吃AI三巨頭訂單的業者。
而作為集團的掌舵者林憲銘，今日晚間也特地登上「緯創小年夜」的舞台，向與會的上萬名同仁們致意，他拿起麥克風直言，團隊為了慰勞所有同仁的辛勞，特地把「AI教父」黃仁勳請到現場同樂，而自己也還是要特地向所有的員工報告，「我們不管是對輝達、AMD、英特爾、還是任何一個供應鏈夥伴，都抱持著一樣的信念，也都會繼續攜手成長」。
此外，緯創旗下GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品表現不斷增長，也帶動去年營收大幅成長，而隨著旗下新竹廠即將在第1季完工落成，未來產能也將持續向上成長，展望未來，總經理林建勳也直言，緯創在很多產品上都有開放客戶自行改變或微調，而團隊也樂見市場百家齊放的情況，樂觀看待2025年表現續揚，預估將再度延續成長態勢，繼續交出不錯的成績單。
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