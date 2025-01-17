緯創董座林憲銘：2024還未達到巔峰、明年還會成長

代工大廠緯創（3231）集團尾牙「緯創小年夜」17日在南港展覽館登場，團隊特地找來輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到場同樂，董事長林憲銘致詞指出，我們今天請來一個Superstar，就是要向全體同仁表達心中最崇高的敬意，他直言，「去年（2024年）我們做得很不錯，但還不是巔峰，相信在未來的一年中，緯創還會繼續向上成長」。

林憲銘指出，輝達執行長黃仁勳目前應該也是「全世界最富有的男人」，他這次來替我們站台，也送來了好消息，不過這也因此讓我們的流程有點更動，自己現在才到開場致詞、敬酒的環節，但自己喝掉的酒就已經超過一整瓶的量了，不過就算有點醉了，自己也還是要特地向所有的員工報告，「我們不管是對輝達、AMD、英特爾、還是任何一個供應鏈夥伴，都抱持著一樣的信念，也都會繼續攜手成長」。

面對2024年集團表現，林憲銘指出，近年來我們在「數位孿生」等技術的助攻之下，讓集團在各方面技術的開發、以及模擬方面，整個腳步都加快了很多，不過其實2024年世界總體經濟並沒改善，我們也只能透過強化經營的任性，以及其他非常多的方法、工具，來一點一點的增加附加價值，不過自己始終堅持著「對社會給出正向影響力」的堅持，而未來這也仍然是我們的目標。