宏碁遊戲旗下上海唯晶 併購中國大陸遊戲開發商

宏碁（2353）集團旗下宏碁遊戲（6908）為增強美術外包事業競爭力及經營效益，17日公告，旗下孫公司上海唯晶砸下人民幣1.46億元（新台幣約6.56億元），取得上海皿鎏數字科技有限公司100%股權。

宏碁遊戲代孫公司上海唯晶信息科技有限公司公告取得上海皿鎏數字科技有限公司100%股權，交易總金額約為人民幣1.46億元。

此次交易對象為上海道珍商務諮詢有限公司、東台潤昆天禄股權投資合伙企業（有限合伙）、上海皿鎏投資管理有限公司、常熟市博盈投資中心（普通合伙）及其他13位自然人，共17位交易相對人。

對此，宏碁遊戲表示，取得之目的為增強美術外包事業競爭力及經營效益。

根據皿鎏集團對外新聞稿指出，本次交易案尚待相關部門程序完成及雙方約定的前提條件達成，交易一旦完成，將是唯晶科技迄今最大規模的收購案，也是唯晶科技在倫敦上市後首宗併購案，待本次交易完成後，皿鎏集團管理團隊將保持不變，其法定代表人及總經理將由皿鎏集團創始人擔任。

創立於2004年的唯晶科技為美術外包及遊戲開發公司，總部位於新加坡，在亞洲擁有九個工作室，由創辦人Johnny Jan領導，於全球遊戲美術外包市場之收入排名中位居亞洲第三、全球第四；目前宏碁集團持股唯晶科技約六成股權。