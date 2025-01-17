影／黃仁勳出席輝達台灣分公司尾牙 員工熱烈歡迎

輝達執行長黃仁勳今天傍晚在南港展覽館連趕兩場尾牙，首先出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，接著再趕到隔壁參加輝達台灣分公司尾牙，到場時許多輝達員工熱烈地歡迎，並搶著拿書給他簽名，黃仁勳在看到記者們時也笑問大家自己今天剪的髮型好不好看。 輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙，許多員工搶著拿書給他簽名。記者余承翰／攝影 輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙。記者余承翰／攝影 輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙，許多員工搶著拿書給他簽名。記者余承翰／攝影 輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙。記者余承翰／攝影 輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙。記者余承翰／攝影 輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙，許多媒體記者趁機拿書給他簽名。記者余承翰／攝影 輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙。記者余承翰／攝影