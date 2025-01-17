影／黃仁勳出席緯創尾牙 加碼抽紅包

輝達執行長黃仁勳晚上出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘和全體員工熱烈歡迎，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。 輝達執行長黃仁勳晚上出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘和全體員工熱烈歡迎，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。記者曾吉松／攝影 輝達執行長黃仁勳晚上出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘和全體員工熱烈歡迎，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。記者曾吉松／攝影 輝達執行長黃仁勳晚上出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘和全體員工熱烈歡迎，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。記者曾吉松／攝影 輝達執行長黃仁勳晚上出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘和全體員工熱烈歡迎，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。記者曾吉松／攝影