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演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

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影／黃仁勳出席緯創尾牙 加碼抽紅包

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳晚上出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘和全體員工熱烈歡迎，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。記者曾吉松／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘和全體員工熱烈歡迎，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。記者曾吉松／攝影

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輝達執行長黃仁勳晚上出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘和全體員工熱烈歡迎，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。記者曾吉松／攝影
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和大 緯創 黃仁勳

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