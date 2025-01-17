黃仁勳現身緯創小年夜 高呼「給緯創的AI超級電腦訂單量很龐大」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日現身緯創（3231）小年夜，透露輝達給緯創的AI超級電腦訂單「非常龐大」，並向仍在加班趕工的983名緯創員工致謝，還現場送上加碼紅包；緯創董事長林憲銘也致贈黃仁勳兩人合照，笑說，「You raise me up to more than we can be.（你鼓舞了我們，使我們成就超越想像的高度）」。
黃仁勳致詞時說，經過這麼多年後，輝達重新發明人類最重要的工具—電腦，這是緯創業務的核心，也是輝達業務的核心，「我們現在處於一個非常令人興奮的時代開端」。
黃仁勳表示，輝達無法單獨完成這件事，需要像緯創這樣令人驚嘆的夥伴，及台灣令人難以置信的生態系共同合作，一起重新定義「運算」，「我們將在AI時代共同成長，去年台灣證交所迎來史上最好的一年之一，而這只是開始，希望接下來幾年能持續下去」。
黃仁勳並說，「輝達給緯創的訂單量非常龐大（gigantic），但不僅止於此」，這也是為什麼現在大家齊聚一堂慶祝農曆新年時，有983名緯創員工正在為輝達打造AI超級電腦。
黃仁勳並對仍在湖口一廠、二廠加班的緯創員工致上謝意，他說，「要感謝你們所有人的奉獻精神、卓越表現、專業態度及不懈的努力，你們是了不起的合作夥伴」，「我非常珍惜也感激所有人，很抱歉你們無法參加農曆新年派對，但我會送上紅包」。
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