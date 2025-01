黃仁勳現身緯創小年夜 高呼「給緯創的AI超級電腦訂單量很龐大」

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳17日現身緯創(3231)小年夜,透露輝達給緯創的AI超級電腦訂單「非常龐大」,並向仍在加班趕工的983名緯創員工致謝,還現場送上加碼紅包;緯創董事長林憲銘也致贈黃仁勳兩人合照,笑說,「You raise me up to more than we can be.(你鼓舞了我們,使我們成就超越想像的高度)」。

黃仁勳致詞時說,經過這麼多年後,輝達重新發明人類最重要的工具—電腦,這是緯創業務的核心,也是輝達業務的核心,「我們現在處於一個非常令人興奮的時代開端」。

黃仁勳表示,輝達無法單獨完成這件事,需要像緯創這樣令人驚嘆的夥伴,及台灣令人難以置信的生態系共同合作,一起重新定義「運算」,「我們將在AI時代共同成長,去年台灣證交所迎來史上最好的一年之一,而這只是開始,希望接下來幾年能持續下去」。

黃仁勳並說,「輝達給緯創的訂單量非常龐大(gigantic),但不僅止於此」,這也是為什麼現在大家齊聚一堂慶祝農曆新年時,有983名緯創員工正在為輝達打造AI超級電腦。