黃仁勳登「緯創小年夜」舞台 高呼：未來訂單還會更多

代工大廠緯創(3231)集團尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館舉辦,團隊也特地邀請輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳現身同樂,而緯創總經理林建勳作為活動引言人,也在致辭時提到,其實湖口廠還有超過1,000名同仁無法到場同時參與,主要是因為輝達下的訂單太龐大了,所以才需要湖口廠加班趕工。而作為神秘嘉賓的黃仁勳,也在登台後直言「目前訂單是非常大,但之後的訂單量還會再更大(is very big,The amount will be more)」。

據悉,黃仁勳今日上午受訪時透露,自己很榮幸受邀參加緯創尾牙,他也非常感謝緯創與輝達攜手合作達到的成果。他強調,要獨自打造一間公司並不容易,需要很多優秀員工和夥伴。輝達正在做的是重新發明近60年來幾乎沒變的電腦,「我們可以撐起整個產業」(we can lift the whole industry.),對整個產業是很棒的機會。

林建勳直言,自己很感謝黃仁勳同意來為同仁們打氣,事實上,黃仁勳在一聽到自己的邀請,馬上就答應了,因此真的很讓自己感動。待林建勳語畢後,黃仁勳也從舞台上現身,特別在董事長林憲銘的陪同之下,一步一步的登上緯創小年夜的舞台,他一登台便獲得全場雷動的掌聲,他也親切的向全場與會的上萬名同仁揮手致意。