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黃仁勳登「緯創小年夜」舞台 高呼：未來訂單還會更多
代工大廠緯創（3231）集團尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館舉辦，團隊也特地邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳現身同樂，而緯創總經理林建勳作為活動引言人，也在致辭時提到，其實湖口廠還有超過1,000名同仁無法到場同時參與，主要是因為輝達下的訂單太龐大了，所以才需要湖口廠加班趕工。而作為神秘嘉賓的黃仁勳，也在登台後直言「目前訂單是非常大，但之後的訂單量還會再更大（is very big，The amount will be more）」。
據悉，黃仁勳今日上午受訪時透露，自己很榮幸受邀參加緯創尾牙，他也非常感謝緯創與輝達攜手合作達到的成果。他強調，要獨自打造一間公司並不容易，需要很多優秀員工和夥伴。輝達正在做的是重新發明近60年來幾乎沒變的電腦，「我們可以撐起整個產業」（we can lift the whole industry.），對整個產業是很棒的機會。
林建勳直言，自己很感謝黃仁勳同意來為同仁們打氣，事實上，黃仁勳在一聽到自己的邀請，馬上就答應了，因此真的很讓自己感動。待林建勳語畢後，黃仁勳也從舞台上現身，特別在董事長林憲銘的陪同之下，一步一步的登上緯創小年夜的舞台，他一登台便獲得全場雷動的掌聲，他也親切的向全場與會的上萬名同仁揮手致意。
面對讓湖口廠同仁無法休假，黃仁勳也拿起麥克風特別向遠端參加的值班同仁表達感謝，並直言「我送發紅包，大家謝謝！」，並高喊「愛你們！愛你們緯創」，而這次抽到教父特別獎的同仁共有8名，他也立刻在台上抽出8顆寫著不同字母的彩球，第一個字母色球為綠色的F、第二個是紫色的H、第三個是黃色的E，第四個是靛色的I、第五個是綠色的H，並將特別獎頒給緯創的同仁。
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