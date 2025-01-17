緯創告別「ODM 枷鎖」 董座林憲銘親揭：市場已改變

代工大廠緯創（3231）集團尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館登場，董事長林憲銘於會前記者會中透露，團隊這幾年來在財報表現上，是肉眼可見逐步成長，而毛利率等表現也都越來越好，隨著團隊不斷朝高附加價值產品來調整，目前在高附加價值上已堆疊了至少千億規模了，而這也代表緯創正式擺脫「ODM」的枷鎖，成功轉型邁向「技術服務」的市場。

林憲銘坦言，雖然我們順利從ODM廠，轉型升級為科技服務供應商，而對自己來說「代工產業」已經變成過去式，因為我們也早已不是純粹的ODM廠了，但我們也還有很多地方須要再多去努力，林憲銘直言，我們在台灣確定是有競爭對手，不過我們憑藉在各方面的不斷衝刺之下，也獲得了很好的成績，展望2025年，緯創將繼續調整硬體、軟體，攜手各方面一起來思考，而他強調，「緯創未來還有成長空間，一定還會成長」。

林憲銘表示，會有這種轉變主要是因為「市場需求」發生了轉變，而緯創在過去幾年間發現市場對「科技服務」的需求，提早啟動產品線的轉型，也讓我們即時的搭上這波AI大浪造成的成長趨勢，而如今我們已經是一個「科技服務供應商」，林憲銘透露，旗下「服務」方面的營業額，已經超過一個「百萬」（三百億），而我想這絕對都不是「一夕之功」，他表示「服務的團隊已經非常的強了」，而我們成長的模式，最初是從代工開始，不過隨著全球市場的不斷發展，現在已經走到了「科技服務」。