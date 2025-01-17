緯創告別「ODM 枷鎖」 董座林憲銘親揭：市場已改變
代工大廠緯創（3231）集團尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館登場，董事長林憲銘於會前記者會中透露，團隊這幾年來在財報表現上，是肉眼可見逐步成長，而毛利率等表現也都越來越好，隨著團隊不斷朝高附加價值產品來調整，目前在高附加價值上已堆疊了至少千億規模了，而這也代表緯創正式擺脫「ODM」的枷鎖，成功轉型邁向「技術服務」的市場。
林憲銘坦言，雖然我們順利從ODM廠，轉型升級為科技服務供應商，而對自己來說「代工產業」已經變成過去式，因為我們也早已不是純粹的ODM廠了，但我們也還有很多地方須要再多去努力，林憲銘直言，我們在台灣確定是有競爭對手，不過我們憑藉在各方面的不斷衝刺之下，也獲得了很好的成績，展望2025年，緯創將繼續調整硬體、軟體，攜手各方面一起來思考，而他強調，「緯創未來還有成長空間，一定還會成長」。
林憲銘表示，會有這種轉變主要是因為「市場需求」發生了轉變，而緯創在過去幾年間發現市場對「科技服務」的需求，提早啟動產品線的轉型，也讓我們即時的搭上這波AI大浪造成的成長趨勢，而如今我們已經是一個「科技服務供應商」，林憲銘透露，旗下「服務」方面的營業額，已經超過一個「百萬」（三百億），而我想這絕對都不是「一夕之功」，他表示「服務的團隊已經非常的強了」，而我們成長的模式，最初是從代工開始，不過隨著全球市場的不斷發展，現在已經走到了「科技服務」。
針對「川普上任帶來的影響」，他也重申，在未來一年內對緯創，都沒有這麼大的影響，大家不用太過擔心，而自己也相信過去幾年緯創在美國的布局，他坦言「我們過去幾年在應對地緣政治因素方面，已經做了很多了」，而他堅信在三天後川普正式上任後，團隊一定可以在很快的期限之內，把政策帶來的影響降到最低、儘速處理掉。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Switch 2真的來了！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言