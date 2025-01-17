川普1月20日上任 緯創林憲銘：在美布局已久、影響不大

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館登場，面對美國總統當選人川普即將於1月20日正式宣誓就職上任，董事長林憲銘指出，川普再三天就將上任，不過到時候會不會有什麼政策問題，自己及團隊目前都還無法猜測，但自己相信過去幾年緯創在美國的布局，並且堅信在川普上任後，一定可以在很快的期限之內，把政策帶來的影響降到最低、盡速處理掉。

林憲銘坦言，自己認為目前影響的部分應該是在對中國大陸發展的調配，而拜登禁令也讓大家都無法真正的摸清楚中國大陸產業界的真實市況，他坦言，「我們過去幾年在應對地緣政治因素方面，已經做了很多了，而隨著我們從ODM廠，轉型升級為科技服務供應商，我們也還有很多須要去努力的地方」，而對自己來說「代工產業」已經變成過去式，「因為我們也早已不是純粹的ODM廠了」。

林憲銘直言，「我們在台灣確定是有競爭對手，不過我們憑藉在各方面的不斷衝刺之下，也獲得了很好的成績，展望2025年，緯創將繼續調整硬體、軟體，攜手各方面一起來思考」，而他強調，「緯創未來還有成長空間，一定還會成長」。