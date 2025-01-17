快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

桃園A8產業轉型加速器報名至2/15 將招募15組科技新創公司

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局今於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，即日起至2月5日止，公開招募優秀新創公司加入桃園產業創新行列。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局今於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，即日起至2月5日止，公開招募優秀新創公司加入桃園產業創新行列。圖／桃園市青年局提供

桃園青年局今於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，即日起至2月5日止，公開招募優秀新創公司加入桃園產業創新行列。A8產業加速器將攜手上市櫃企業，共同推動「AI一條廊道」、「雙軌加速」與「三大產業串聯」三大發展目標，加速產業升級與數位轉型，打造全台最具競爭力的AI 創新發展平台。

為落實桃園市產業轉型升級及創新資源的整合，A8 產業加速器將以「AI 數位轉型」為發展核心，聚焦於智慧製造、智慧醫療及綠色科技3大領域，將招募15組科技新創公司，透過企業導師的輔導，新創公司將獲得企業資源與合作場域，技術與解決方案的驗證。

青年事務局期望透過A8加速器，達到三大效果，一條長廊，基地立足於北北桃新的 AI 黃金產業廊道中心，不僅串聯台灣在 AI 供應鏈的優勢，更將串接國際技術資源，打造國內最具競爭力的 AI 創新發展平台；雙軌加速將協助新創實現 AI 技術產業化，滿足企業數位轉型需求，實現企業數位及 AI 營運賦能及新創技術落地的雙贏合作模式；串聯三大產業聚焦全球以及台灣最具發展潛力的智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域，促進新創與產業共榮發展。

加速器也將邀請多位產業資深顧問及技術顧問協同輔導，除加速企業與新創合作的驗證，更為新創公司提供商業模式優化及市場拓展。

青年局長侯佳齡表示，去年成立桃園首座新創加速器基地「桃園天際線」，協助中後期的新創公司發展，帶領桃園新創與企業接軌國際；此次預計成立A8產業加速器將協助中前期的新創公司發展，為新創公司提供進入企業場域的絕佳機會，預計於3月舉行落成啟用典禮，屆時將以全新名稱與形象亮相。歡迎具潛力的新創公司踴躍報名參與，共同推動桃園成為亞洲創新創業重鎮，報名截止至今年2月5日。

桃園市青年局今於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，預計於3月舉行落成啟用典禮。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局今於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，預計於3月舉行落成啟用典禮。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局今於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，預計於3月舉行落成啟用典禮。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局今於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，預計於3月舉行落成啟用典禮。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局今於A8產業轉型加速器，預計於3月舉行落成啟用典禮。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局今於A8產業轉型加速器，預計於3月舉行落成啟用典禮。圖／桃園市青年局提供

桃園 綠色科技 青年

延伸閱讀

桃園年貨大街每天食安檢測買氣高 車展也創佳績

台積電法說會釋出好消息 AI需求相當強勁

談數位轉型 台大科技政策產發中心CEO詹文男：衡外情 量己力

台灣量子安全晶片新創 入選美國最大半導體加速器

相關新聞

黃仁勳將現身尾牙同樂！緯創董座證實：我們在他心中很有重量

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於1月17日登場，外傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將親自到場同樂，對此...

AI會泡沫化？緯創林憲銘：AI Party不會結束 勢頭續揚

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館登場，面對外界好奇「AI是否會成為泡沫？」董事長林憲銘...

文曄今年營收挑戰破兆 穩坐IC通路龍頭寶座

文曄併購效益驚人，2024年4月完成對Future Electronics的收購，營收規模顯著擴大，2024年全年營收達...

輝達員工好福利 執行長黃仁輝尾牙宣布送出超過1萬美元紅包

輝達（NVIDIA）今晚在南港展覽館舉行尾牙，輝達執行長黃仁勳果然是員工的「財神爺」，他今日四處奔波後，晚間6時多回到主...

緯創董座林憲銘：2024還未達到巔峰、明年還會成長

代工大廠緯創（3231）集團尾牙「緯創小年夜」17日在南港展覽館登場，團隊特地找來輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到場同...

黃仁勳現身輝達尾牙 員工唱「臺灣尚勇」相迎

輝達（NVIDIA）台灣分公司於17日在南港展覽館舉行尾牙，執行長黃仁勳親自出席。輝達今年尾牙主題是魔法之夜，共有超過1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。