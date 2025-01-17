桃園A8產業轉型加速器報名至2/15 將招募15組科技新創公司
桃園市青年局今於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，即日起至2月5日止，公開招募優秀新創公司加入桃園產業創新行列。A8產業加速器將攜手上市櫃企業，共同推動「AI一條廊道」、「雙軌加速」與「三大產業串聯」三大發展目標，加速產業升級與數位轉型，打造全台最具競爭力的AI 創新發展平台。
為落實桃園市產業轉型升級及創新資源的整合，A8 產業加速器將以「AI 數位轉型」為發展核心，聚焦於智慧製造、智慧醫療及綠色科技3大領域，將招募15組科技新創公司，透過企業導師的輔導，新創公司將獲得企業資源與合作場域，技術與解決方案的驗證。
青年事務局期望透過A8加速器，達到三大效果，一條長廊，基地立足於北北桃新的 AI 黃金產業廊道中心，不僅串聯台灣在 AI 供應鏈的優勢，更將串接國際技術資源，打造國內最具競爭力的 AI 創新發展平台；雙軌加速將協助新創實現 AI 技術產業化，滿足企業數位轉型需求，實現企業數位及 AI 營運賦能及新創技術落地的雙贏合作模式；串聯三大產業聚焦全球以及台灣最具發展潛力的智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域，促進新創與產業共榮發展。
加速器也將邀請多位產業資深顧問及技術顧問協同輔導，除加速企業與新創合作的驗證，更為新創公司提供商業模式優化及市場拓展。
青年局長侯佳齡表示，去年成立桃園首座新創加速器基地「桃園天際線」，協助中後期的新創公司發展，帶領桃園新創與企業接軌國際；此次預計成立A8產業加速器將協助中前期的新創公司發展，為新創公司提供進入企業場域的絕佳機會，預計於3月舉行落成啟用典禮，屆時將以全新名稱與形象亮相。歡迎具潛力的新創公司踴躍報名參與，共同推動桃園成為亞洲創新創業重鎮，報名截止至今年2月5日。
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