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文曄今年營收挑戰破兆 穩坐IC通路龍頭寶座
文曄併購效益驚人，2024年4月完成對Future Electronics的收購，營收規模顯著擴大，2024年全年營收達新台幣9594億元，年增率高達61%，創下新紀錄。文曄今日舉行年終記者會表示，儘管地緣政治仍牽動全球景氣，但公司仍樂觀看待今年營運表現，2025年營收將挑戰破兆元，持續成長創新高，並坐穩全球IC通路龍頭寶座。
文曄表示，因Future毛利率比文曄好，收購Future有利提升文曄整體毛利率，同時擴大全球布局，讓今年獲利有機會雙位數增幅。
文曄2024年營收年增逾六成，主要來自併購加拿大通路商Future的貢獻。文曄表示，儘管Future仍處於庫存調整階段，整體營運尚未完全回穩，但公司整合順利，並已啟動3至5年的中長期策略規劃，預期未來將持續發揮協同效應。
文曄強調，收購Future後，文曄股東權益報酬率（ROE）顯著提升。根據國際市場研究機構Gartner的數據，文曄與Future合併後，去年市占率達12.2%，已奪下全球IC通路市占第一。
文曄認為合併Future的效益有利公司整體毛利率提升，文曄以往毛利率約為4%左右，Future則為16~17%，併購Future後，文曄的毛利率將獲得提升，並可望繼續增長。整體而言，文曄預計2024年為營運低谷，隨著庫存調整接近尾聲，2025年下半年業績有望反彈。
展望2025年，文曄認為資料中心需求將持續增長。儘管2024年的增幅不如2023年，由於2023年基期較低，預計資料中心仍將保持穩定成長。
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