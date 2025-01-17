和碩擴大布局伺服器事業 砸逾6億投資美國CSP廠

和碩（4938）擴大伺服器事業布局，17日公告子公司和瑋投資公司投資美國CSP廠商Lambda, Inc.，總計砸下6.33億元。對此，和碩表示，此為財務性投資。據了解，和碩近期出貨的AI伺服器，就是供應給Lambda, Inc。

和瑋公告將投資Lambda, Inc. Series D-1 優先股，交易數量為1,110,525股，單價為18.0095美金（新台幣約570元），交易總金額達19,999,999.99美金（新台幣約6.33億元）。

本次交易結束後，和瑋持有Lambda, Inc. 1,110,525股，換算金額約達6.33億元，持股比例為0.7629%。

針對外界關注的AI伺服器業務，和碩共同執行長鄭光志先前指出，過去一年和碩集團穩健布局，公司已站在一個對的方向前進，其中，去年年底跟國內半導體中型客戶設備跟測試已經通過，相信今年會有些成績出來。

鄭光志表示，至於GB200 AI伺服器部分，我們昨天已成功組裝完機櫃，並測試成功，將送到客戶資料中心，是和碩布局AI伺服器重要里程碑。