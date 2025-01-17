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AI會泡沫化？緯創林憲銘：AI Party不會結束 勢頭續揚

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘、總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘、總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館登場，面對外界好奇「AI是否會成為泡沫？」董事長林憲銘17日在會前記者會中透露，自己認為「AI Party不會這麼快結束」，現在還有很大的發展空間，他高呼「AI的勢頭還會繼續」，大家其實可以不用太過擔心。

林憲銘指出，「近年來我們在『數位孿生』等技術的助攻之下，讓集團在各方面技術的開發、以及模擬方面，整個腳步都加快了很多」，而自己認為，未來的世界中AI仍會不斷的被使用到，而他認為，在未來大家會更普遍地使用AI，而團隊也將會繼續把AI放在發展的範疇內，讓整體的實力持續成長，他也直言，2025年一定會繼續成長，主要都會落在AI方面。

根據緯創日前發布的自結財報顯示，2024年第4季本期淨利94.53億元、季增125.12%、年增77.88%，每股純益1.85元；而去年全年本期淨利則達到306.29億元，年增幅達167.03%，每股盈餘6.11元，足足比前一年度每股盈餘4.08元大增2.03元。

事實上，緯創近年憑藉對AI伺服器領域的積極布局，已成功拿下包括輝達（NVIDIA）、AMD（超微）、Intel在內的代工大單，並帶動整體漲勢飆升。展望未來，總經理林建勳直言，緯創在很多產品上都有開放客戶自行改變或微調，而團隊也樂見市場百家齊放的情況，樂觀看待2025年表現續揚，預估將再度延續成長態勢，繼續交出不錯的成績單。

AI 緯創

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