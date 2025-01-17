黃仁勳將現身尾牙同樂！緯創董座證實：我們在他心中很有重量
代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於1月17日登場，外傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將親自到場同樂，對此消息緯創董事長林憲銘在會前記者會上向媒體證實「黃仁勳現身」的消息，他坦言，「其實我們與輝達合作非常久了，而在這個深厚的背景之下，黃仁勳選擇現身緯創小年夜，也代表了他對我們『台灣供應鏈』的重視」，他笑稱，「所以今天大家十之八九不是為了我們來，而是為了他來的！」
針對此次黃仁勳特別選擇「緯創小年夜」作為他第一個站台的供應鏈尾牙，林憲銘指出，這是因為緯創在他的心中有一定的「重量」，而過去一年來緯創的狀況，大家都知道，過去一年來的成績，主要都是多虧總經理他們的努力，可能大家都知道，緯穎交棒給洪董事長之後，EPS都越來越好，自己也期望未來整個集團，都能朝著這個方向變得更好。
緯創日前已公布2024第4季本期淨利94.53億元、季增125.12%、年增77.88%，每股純益1.85元；而去年全年本期淨利則達到306.29億元，年增幅達167.03%，每股盈餘6.11 元，足足比前一年度每股盈餘4.08元大增2.03元。
事實上，緯創近年憑藉對AI伺服器領域的積極布局，已成功拿下包括輝達（NVIDIA）、AMD（超微）、Intel在內的代工大單，並帶動整體漲勢飆升。展望未來，總經理林建勳日前在法說會上直言，緯創在很多產品上都有開放客戶自行改變或微調，而團隊也樂見市場百家齊放的情況，樂觀看待2025年表現續揚，預估將再度延續成長態勢，繼續交出不錯的成績單。
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