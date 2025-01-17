文曄今年營收 可望首度挑戰兆元水準
半導體通路大廠文曄（3036）去年業績明顯增長，法人預期，該公司今年營收將首度挑戰達兆元水準，除了本身的資料中心與AI應用業務等帶動之外，該公司去年併購的加拿大同業Future也有機會在庫存調整完畢後，挹注母公司更多貢獻。文曄表示，期待今年營收與獲利表現能雙雙提升，尤其是追求利潤成長。
文曄去年第4季合併營收為2,619億元，季增0.2％，超越2,365至2,525億元的財測預估高標，續創單季新高。該公司去年合併營收約9,594億元，年增率達61%，持續締造年度營收歷史紀錄，前三季每股純益5.85元。
文曄去年第3季資料中心與伺服器相關業績約占三成多，去年業績成長主要動能即包括資料中心與AI伺服器應用零組件等。進入今年，文曄預期，今年AI應用相關建置動能依然強勁，也期待工業與車用等相關動能可復甦。
文曄於去年4月初完成購併Future，業績因此大幅躍進。在Future方面，今年對文曄的幫助可能有兩大機會，一是在去年約認列後者近三個季度的營收之後，今年將是首度認列Future全年業績的年度，二是去年Future的表現不免受到市況影響，但有機會於今年上半調整完畢，於下半年恢復正常的營運動能。
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