快訊

八八會館郭哲敏可在家吃年夜飯 新北檢不滿2億交保抗告失敗確定

越來越大咖！黃仁勳直言將赴緯創尾牙 「2天團」登台開唱

黃麟凱殺害母女兩人遭槍決 胞姊低調露面、身後事處理揭曉

文曄今年營收 可望首度挑戰兆元水準

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路大廠文曄（3036）去年業績明顯增長，法人預期，該公司今年營收將首度挑戰達兆元水準，除了本身的資料中心與AI應用業務等帶動之外，該公司去年併購的加拿大同業Future也有機會在庫存調整完畢後，挹注母公司更多貢獻。文曄表示，期待今年營收與獲利表現能雙雙提升，尤其是追求利潤成長。

文曄去年第4季合併營收為2,619億元，季增0.2％，超越2,365至2,525億元的財測預估高標，續創單季新高。該公司去年合併營收約9,594億元，年增率達61%，持續締造年度營收歷史紀錄，前三季每股純益5.85元。

文曄去年第3季資料中心與伺服器相關業績約占三成多，去年業績成長主要動能即包括資料中心與AI伺服器應用零組件等。進入今年，文曄預期，今年AI應用相關建置動能依然強勁，也期待工業與車用等相關動能可復甦。

文曄於去年4月初完成購併Future，業績因此大幅躍進。在Future方面，今年對文曄的幫助可能有兩大機會，一是在去年約認列後者近三個季度的營收之後，今年將是首度認列Future全年業績的年度，二是去年Future的表現不免受到市況影響，但有機會於今年上半調整完畢，於下半年恢復正常的營運動能。

文曄 營收

延伸閱讀

緯創三率三升 大賺174億 每股純益6.11元

加拿大擬反擊川普關稅

「黑五」、「網一」買氣旺 目標百貨上修財測

加國代表倪傑民：加國海軍未來仍會有規律地穿越台海

相關新聞

黃仁勳將現身尾牙同樂！緯創董座證實：我們在他心中很有重量

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於1月17日登場，外傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將親自到場同樂，對此...

AI會泡沫化？緯創林憲銘：AI Party不會結束 勢頭續揚

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館登場，面對外界好奇「AI是否會成為泡沫？」董事長林憲銘...

文曄今年營收挑戰破兆 穩坐IC通路龍頭寶座

文曄併購效益驚人，2024年4月完成對Future Electronics的收購，營收規模顯著擴大，2024年全年營收達...

川普1月20日上任 緯創林憲銘：在美布局已久、影響不大

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館登場，面對美國總統當選人川普即將於1月20日正式宣誓就...

簡訊發送量排行榜出爐 互動資通：跨國企業成長最明顯

簡訊業者互動資通今（17）日公布年度簡訊發送量排行榜，銀行、連鎖超商簡訊發送量持續霸榜，旅遊、休閒娛樂產業發送簡訊的成長...

緯創尾牙「大咖」等級逐年攀升 去年張惠妹今年黃仁勳

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於1月17日登場，緯創每年都把吃尾牙的時間，規劃在農曆新年前的倒數幾日，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。