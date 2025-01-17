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台灣大2025年資本支出85.79億元 與2024年相當

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）17日董事會通過2025年母子公司資本支出，合計資本支出共85.79億元，與2024年資本支出85.51億元相當，其中，今年以momo為主的電子商務資本支出減少，行動寬頻等網路資本支出提升。

台灣大表示，電子商務相關資本支出為6.86億元，行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視則為78.93億元，上述資本支出款項支付，係依工程實際執行進度請款，並非全數於2025年度支付完畢。

相較之下，台灣大2024年公布的資本支出為85.51億元，其中電子商務相關資本支出為12.77億元，其他行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視約為72.74億元。

2023年台灣大因追加網路建設資本支出，將2023年資本支出從原本的127.93億元提升至156.53億元。

台灣大哥大 資本支出

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