台灣大2025年資本支出85.79億元 與2024年相當
台灣大哥大（3045）17日董事會通過2025年母子公司資本支出，合計資本支出共85.79億元，與2024年資本支出85.51億元相當，其中，今年以momo為主的電子商務資本支出減少，行動寬頻等網路資本支出提升。
台灣大表示，電子商務相關資本支出為6.86億元，行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視則為78.93億元，上述資本支出款項支付，係依工程實際執行進度請款，並非全數於2025年度支付完畢。
相較之下，台灣大2024年公布的資本支出為85.51億元，其中電子商務相關資本支出為12.77億元，其他行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視約為72.74億元。
2023年台灣大因追加網路建設資本支出，將2023年資本支出從原本的127.93億元提升至156.53億元。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Switch 2真的來了！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言