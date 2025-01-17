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簡訊發送量排行榜出爐 互動資通：跨國企業成長最明顯
簡訊業者互動資通今（17）日公布年度簡訊發送量排行榜，銀行、連鎖超商簡訊發送量持續霸榜，旅遊、休閒娛樂產業發送簡訊的成長幅度最大，尤其是來自日本、南韓等跨國型企業。
互動資通董事長郭承翔指出，疫情之後，國外旅遊逐步恢復，旅遊業者、國內外餐廳訂位或訂餐等預訂服務簡訊發送量大幅成長，其中，也有日本等國企業委託發送，與觀光局統計資料2024年國人海外旅遊國家以日本居首不謀而合。
根據互動資通統計，2024年簡訊發送排行榜，「超商」和「銀行」名列前茅，且持續成長；「物流」、「電商」除持續也同樣位居前段班，值得注意的是，跨國經營的知名國際性品牌有明顯成長。
以年成長幅度來看，互動資通統計顯示，旅遊服務、訂位與訂餐等預訂服務系統，和線上娛樂、遊戲和影視等系統，皆有大幅成長。不過，連鎖藥局和實體連鎖商店簡訊發送量卻有趨緩現象，應與消費者已建立網購習慣、實體業者加速數位轉型有關。
郭承翔強調，為提升效益和降低成本，國內服務業加速數位轉型，對智慧型簡訊需求增加；互動資通創新研發「互動回覆簡訊」不僅是數位行銷工具，更是平台，可提供企業同步整合AI（人工智慧）系統，能直接與消費者互動外，進一步降低客服成本。
同時，互動回覆簡訊也具備群發提醒等功能，與「Line Notify即時通訊」功能相同，日前更因Line Notify確認於2025年3月31日結束服務，接獲不少業者詢問替代方案。
農曆春節前後詐騙簡訊恐滿天飛，互動資通提醒民眾防範詐騙簡訊，第一，切勿點擊夾帶不明的連結網址。第二，要求操作ATM及匯款轉帳等須先求證真偽。第三，須查證個資存取之頁面真偽、避免遭盜取。
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