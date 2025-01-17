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緯創尾牙「大咖」等級逐年攀升 去年張惠妹今年黃仁勳

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」於1月17日登場，緯創每年都把吃尾牙的時間，規劃在農曆新年前的倒數幾日，也因此將活動以「緯創小年夜」來取名，而團隊作為電子大廠尾牙活動的壓軸，每年都找天王、天后級的歌手前來助陣，像去年就把近四年沒有接尾牙的天后張惠妹找來，而今年則盛傳找來「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到場同樂，雖然目前仍未獲團隊證實，不過黃仁勳17日上午受訪時，也直言自己會到場問候。

緯創近年的市場討論熱度激增，也成為AI人工智慧領域當中，最為火熱的投資指標之一，而團隊為犒賞旗下所有辛勤打拚的員工，也將於1/17舉辦「緯創小年夜」，該活動照慣例都是全集團員工一起吃，其中也包括緯育、緯謙等子公司，而參與的員工人數也是有增無減，現場至少席開千桌以上、總人數一定都會超過萬人，而作為年前最後才舉辦的企業，緯創的卡司陣容也是神秘到家。

台系指標大廠為犒賞員工辛勞，每年都砸下重金擺設五星酒店桌席宴請員工，找來天王、天后級的歌手登台開唱，並藉機向外界凸顯自身的規模及實力。對此，國內大部分業者的卡司名單，大多早在新年第一天（1/1）的前後公布，唯有代工廠緯創一點消息都沒有，遲遲沒有公布任何資訊，全公司上上下下都保密到家，據悉，公司今年如此嚴格保密，是因為內部為防止消息過早流出，有提前警告旗下員工切勿私下走漏風聲所致。

不過隨著時間飛逝，面對《經濟日報》記者的追問，緯創近日終於鬆口透露，今年「緯創小年夜」將由熱情洋溢的「樂天女孩」以魅力四射的動感熱舞開場，並找來金曲人氣天團「蘇打綠」以及神級男團「Energy」先後登台開唱，而Energy也將帶來在全球掀起熱潮的知名歌曲《星期五晚上》，並與現場萬名員工現場帶來經典的「16蹲」，吸引外界目光關注。

輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

尾牙 緯創 黃仁勳

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