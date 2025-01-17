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世界AI中心理工人才搶手 美光首赴韓招募畢業生來台

中央社／ 台北17日電
台灣美光記憶體后里廠。聯合報資料照。記者宋健生/攝影
台灣美光記憶體后里廠。聯合報資料照。記者宋健生/攝影

美光（Micron）擴大人力攬才行動，去年12月首度前往韓國招募應屆畢業生來台工作。台灣美光董事長盧東暉今天表示，美光美國企業文化對於韓國人才具有很大吸引力，開出100多個職缺，涵蓋前段和後段領域。

美光前往韓國大學徵才受到高度關注，盧東暉今天出席美光媒體交流會時說，台灣美光由2名韓籍員工負責韓國徵才計畫。

盧東暉表示，美光徵才主要鎖定應屆畢業生，並不是挖角韓國對手員工，美光開出的薪資條件與台灣員工相同，預計招募100多人，包含前段和後段領域，工作地點在桃園和台中。

他說，美光近幾年因發展高頻寬記憶體（HBM），在韓國知名度提升，且台灣距離韓國近，尤其美光的美國企業文化對於韓國人更具吸引力。

盧東暉表示，美光來台投資滿30週年，至2024年美光累積在台灣投資新台幣1.1兆元，台灣員工達1.2萬人。台灣美光定位為動態隨機存取記憶體（DRAM）卓越製造中心，今年將持續擴展1-Beta產能，並量產1-Gamma技術。

台灣美光去年底購買友達2座工廠，盧東暉說，預計今年上半年投入使用，將投入晶圓測試，並規劃擴展其他應用。

盧東暉表示，台灣美光將持續培植在地供應鏈及招募人才，與逢甲大學合作訓練非工程和半導體領域人才，並引進國際人才。為彰顯美光企業文化，台灣美光遴選年度最佳員工，評選標準以主動幫助他人等為主，讓產線的第一線員工也能得到認可，這一計畫將擴及全球其他據點。

徵才 美光

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