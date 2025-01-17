COMPUTEX電腦展 1400家廠商大秀全方位AI應用
台北市電腦公會今天宣布，2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將有1400家廠商展出全方位AI應用解決方案，涵蓋AI運算、未來移動、先進通訊、綠能永續4大AI NEXT未來趨勢。
台北市電腦公會表示，因應全球人工智慧（AI）應用需求快速成長，AI伺服器與AI基礎建設支出持續上升，AI應用於企業與消費端，以及智慧型代理（AIAgent）全面進入工作與生活領域，讓AI應用從雲端到地端、設備端皆能全面涵蓋。
根據全球資訊研究機構Grand View Research的報告顯示，2023年全球AI Agent市場規模為38.6億美元，2024年預估為54億美元，推估2024至2030年複合成長率（CAGR）高達45.1%，2030年全球市場規模上看503.1億美元。
身為亞洲指標B2B（企業對企業）科技專業展的台北國際電腦展，將在5月20日至23日於台北南港展覽館1館及2館登場。
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