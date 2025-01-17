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聯德控股：開始供貨GB200 有信心今年賺1個股本

中央社／ 台北17日電

散熱及機構件廠聯德控股-KY去年前3季稅後純益新台幣3.11億元，較前年同期大幅成長123%，每股純益5.01元。聯德-KY董事長徐啓峰今天表示，已開始供貨GB200相關零組件，有信心今年要大賺1個股本。

聯德-KY今天舉行尾牙，徐啓峰表示，已開始供貨GB200相關零組件，獲得3家美系雲端服務供應商（CSP）訂單，今年營運可望逐季成長，上半年優於去年同期，下半年優於上半年，全年目標要大賺超過1個股本。

徐啓峰指出，AI伺服器需求強勁，目前已有能力供應液冷散熱、滑軌、機構件等相關零件，從目前手中訂單來看，聯德-KY今年伺服器業務至少將比去年成長3成，營收占比達到35%，成為車用零件之外另一大產品線。

為了因應客戶分散供應鏈的需求，聯德-KY近年積極布局馬來西亞及泰國等東南亞廠區，徐啓峰指出，馬來西亞廠主要生產滑軌與散熱零件，預計今年3月起開始量產；泰國廠主攻生產車用零件。

個股 馬來西亞

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