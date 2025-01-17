聯德控股：開始供貨GB200 有信心今年賺1個股本
散熱及機構件廠聯德控股-KY去年前3季稅後純益新台幣3.11億元，較前年同期大幅成長123%，每股純益5.01元。聯德-KY董事長徐啓峰今天表示，已開始供貨GB200相關零組件，有信心今年要大賺1個股本。
聯德-KY今天舉行尾牙，徐啓峰表示，已開始供貨GB200相關零組件，獲得3家美系雲端服務供應商（CSP）訂單，今年營運可望逐季成長，上半年優於去年同期，下半年優於上半年，全年目標要大賺超過1個股本。
徐啓峰指出，AI伺服器需求強勁，目前已有能力供應液冷散熱、滑軌、機構件等相關零件，從目前手中訂單來看，聯德-KY今年伺服器業務至少將比去年成長3成，營收占比達到35%，成為車用零件之外另一大產品線。
為了因應客戶分散供應鏈的需求，聯德-KY近年積極布局馬來西亞及泰國等東南亞廠區，徐啓峰指出，馬來西亞廠主要生產滑軌與散熱零件，預計今年3月起開始量產；泰國廠主攻生產車用零件。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Switch 2真的來了！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言