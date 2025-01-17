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振曜：2025上半年訂單大幅超越去年同期水準

中央社／ 台北17日電

振曜科技今天表示，受惠於高附加價值彩色電子書換機潮訂單湧現，帶動2024年電子書出貨高峰，全年出貨量超過160萬台，年增幅度逾55%。

振曜表示，2024年開啟彩色電子紙元年，2025年除延續彩色電子書閱讀器的熱賣，加上新產品彩色電子紙廣告看板在上半年可望正式量產出貨；2025上半年在手訂單已大幅超越去年同期水準。

振曜指出，本週在紐約開展的全球2025零售大展（NRF）中，振曜推出運用最新E Ink Spectra 6全彩電子紙，展示新一代電子廣告看板，共發表13.3、25.3、28.5、31.5吋4種尺寸。

振曜說明，展出產品為人工智慧（AI）新產品，高質感的色彩飽和度、高對比及優越的省電功能，搭載自行開發的內容管理系統（CMS）平台，為客戶提供便利而即時的動態資訊呈現方式，並採用獨家首發的電池版方案，只在畫面更新時使用微量電力，正常使用下，電池壽命可長達1年以上，為客戶提供超低功耗、超節能的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）完整方案。

振曜科技先前公布去年前3季每股純益（EPS）超過5元，法人預估因第4季營收推升一波成長動能，全年獲利可望再創新高。

振曜科技統計，2024年12月合併營收新台幣8.9億元，較11月成長18.6%，較2023年同期大幅成長144%；2024年第4季合併營收約23億元，較第3季成長24%，2024年合併營收超過74億元，較2023年成長11.65%，創下成立27年以來合併營收歷史新高。

振曜 營收

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