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文曄今年營收要輕取兆元 盼併購Future效益拉升獲利

中央社／ 台北17日電

受惠AI浪潮，半導體IC通路商文曄2024年營收新台幣9594.31億元，年增率高達61.38%，創歷史新高。文曄今年營收將輕取兆元，有望成為繼鴻海、台積電、廣達、和碩、緯創之後，國內第6家達到兆元營收規模的企業。

文曄財務長林冠男今天在媒體交流會表示，文曄去年營收成長有2大主要原因，一是公司去年4月完成收購加拿大通路商Future Electronics，開始納入合併報表；另一方面是去年AI需求大爆發，帶動文曄資料中心及伺服器相關產品營收翻倍成長。

展望2025年，林冠男表示，文曄去年是從第2季開始認列Future的營收，今年將全年認列，等於多出Future 1季的營收貢獻；資料中心營收因去年基期墊高，今年成長率會放緩，但整體需求還是強勁。綜觀來看，文曄今年營收破兆元不是太大問題。

惟林冠男強調，比起營收破兆元，更重要是利潤的增加。雖然營收都是兆元，但由於產業屬性不同，文曄目前毛利率僅4%左右，比起台積電毛利率超過50%，有很大差距。

文曄去年前3季稅後純益65.76億元，年增率高達121.5%，表現優於營收成長，前3季每股純益5.85元。

林冠男表示，Future的平均毛利率介於16%至17%，遠高於文曄的4%左右，隨著去年第2季起Future開始納入合併報表，文曄的毛利率從原本的3%多，第2、3季已連兩季站上4%，未來隨著Future營收貢獻擴大，對公司獲利的提升會很有幫助。

林冠男說，Future主攻工業及車用等應用市場，去年因為疫後市場庫存調節，是非常辛苦的1年，但目前看起來，最差的時候已經過去，相關市場庫存消化接近尾聲，到第2季有機會告一段落，今年下半年逐漸復甦，Future對文曄的營運貢獻會愈來愈明顯。

文曄 營收

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