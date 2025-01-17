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振曜前進紐約零售大展秀新廣告看板 搶進零售、廣告

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

振曜科技（6143）去年搭上彩色電子書熱潮，推升營收創歷史新高，近期更在紐約開展的全球2025零售大展（NRF）中，振曜運用最新E Ink Spectra™ 6全彩電子紙，展示新一代電子廣告看板，共發表四種尺寸：13.3”、25.3”、 28.5”及31.5”的AI智慧應用新產品，振耀指出，以高質感的色彩飽和度、高對比及優越的省電功能，令人驚豔，搭載振耀自行開發的CMS平台，為客戶提供便利而即時的動態資訊呈現。

振耀指出，潛在客群包括零售業者、廣告商、餐飲業者、畫廊、設計師、裝置藝術商等，正緊鑼密鼓進行相關硬軟體整合設計與專案送樣。

此外，振曜強調獨家首發的電池版方案，只在畫面更新時使用微量電力，正常使用下，電池壽命可長達一年以上，為客戶提供超低功耗、超節能的ESG完整方案。

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