安勤將於2025阿拉伯醫療展亮相 助力醫療數位化轉型

工業電腦廠安勤（3479）衝刺中東市場，宣布將於2025年1月27日30日參與阿拉伯醫療展（Arab Health 2025），在杜拜世界貿易中心展示多種醫療解決方案，包含豪華病房、 診間基礎設施、人工智慧（AI）開發套件、獸醫、急診與實驗室特殊硬體需求等。

安勤科技整合最先進的醫療規格，致力於提升豪華病房的病患舒適度與醫療照護，EPD-3150電子紙顯示器提供優於以往的視覺體驗，並大幅度減輕眼睛疲勞，加上低藍光設計可有效減輕眼睛疲勞，非常適合用於病患互動或個人化醫療訊息顯示。結合影音模組卡的醫療級觸控式平板電腦HID-2340適用於多樣化的影音應用，如介面轉換、串流、擴充或AVoIP傳輸，無縫串接多媒體應用。搭配可用於文件數位化的電子紙筆記本ENT-10T1，完整的解決方案為豪華病房帶來全新的精緻體驗與便利性。

針對臨床情境或是獸醫、急診等特殊需求的場景，安勤推出可擴充的運算平台，以協助客戶面對醫療人力短缺和現代醫療的複雜性，安勤的醫療人機介面（Medical HMI）可滿足不同使用情境的需求，包含支援Android 11和Windows 10的半強固型平板CAXA0，與搭載第12代Intel Core處理器或Rockchip平台的15吋醫療級觸控式平板電腦HID-1540及APC-15WR2。

安勤指出，透過數位化工作流程，資訊往返更加快速，並顯著減少對於繁瑣文件的依賴，更可配備LED燈條、手持聽筒和整合式娛樂軟體，提供最佳的患者照護。更有採用全不鏽鋼外殼以滿足嚴格消毒要求的SPC-1533-B1觸控式平板電腦。

在人工智慧開發需求方面，安勤表示，醫療級可擴充運算系統在提供高效能的同時，也滿足嚴格的醫療認證要求，並可與多種周邊設備串連以實現高效的數據管理。此系列產品包括搭載第12/13代 Intel Core處理器的MAB-T660醫療級可擴充運算系統，以及搭載第12/13代 Intel處理器的IT級可擴充液冷塔式電腦。