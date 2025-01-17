【重磅快評】如果沒有台積電 台灣會怎樣

「如果沒有台積電」，台積電董事長暨總裁魏哲家昨日以這個題目，在台大發表閉門演說，他直接給的答案是「沒有台積電，世界經濟會停滯不動」。魏哲家對台積電的重要性有沒有誇大，人們心中也許有不同答案，而台灣民眾更關心的是，如果沒有台積電或萬一台積電變成「美積電」，台灣會怎樣？

魏哲家對「台積電變成美積電」這個假設問題給出他一貫的答案：「門都沒有」，他說這話的論述基礎是「如果你想把台積電3奈米整個搬到任何一個國家，假設你的土地沒問題、水電沒問題、人才沒問題，那也就用5年的時間，就可以。」台積若要到全世界哪個國家，當地政府都會保證土地、水電沒問題，什麼地方會有問題？重點就是人才，把廠建好，沒有人才也是枉然。

至於外界擔心台積電客戶因有某些顧慮而轉單，魏更直截了當說「不可能。因為至少要花上二到三年，而所有高科技業在二到三年內不可能沒有產品，要轉單更難」 。

自從台積電2021年赴美設廠之後，外界難免擔憂，台積電會不會將最新技術帶到美國，使得台灣不再具有優勢。魏哲家昨天對美國設廠的形容是，「我們在亞利桑那州，我一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練。」並點出三點外人都想像不到的難題。以此間接說明台積電要從台灣連根拔起移到美國，有多麼困難。

第一個難題，與當地的基礎建設有關，就是美國人不會蓋廠，最後有一半的建築工人竟是從德州找來的。其次，從來沒有想過在一個地方，會碰到當地政府各種法律規條不一樣，台積還得花錢聘專家一起制訂了一萬八千多條規則。第三個難題，則與當地政府行政速度有關，做任何申請至少要花掉台灣兩倍時間。言下之意，台積電最新技術只會根留台灣，很難移到其他國家。

相信沒有人會反駁魏哲家說的。台積電既是護國神山也是天之驕子，在台灣享有各種行政資源全力支持的優勢，魏昨天在演說中就提到「台積電在台灣是很受政府照顧的公司…...常是我們和政府一起商量法規怎麼訂」，這些未必是別的國家能給予的。台積電若能在沒有政治干擾的情況下，自主決定經營布局方向，按理會選擇對自身及台灣最有利的作法，只是外界客觀局勢能否盡如人意？在川普重返白宮之後，會如何加大改變晶片產業生態的力道？仍然會是人們心頭的疑問。