美光持續在台灣投資規模已逾1.1兆元 台灣董座談優勢

記憶體大廠美光持續在台灣投資，台灣美光董事長盧東暉17日提到，回顧過去一年，美光持續在台灣投資，至2024年累計持續在台灣投資規模已逾1.1兆元，台灣在半導體製造商具有效率等優勢。

就2025年，他提到，美光HBM3E等產能都在爬坡，專注在人才招募對應公司發展主要策略。