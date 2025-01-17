快訊

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

發春聯遭民眾「露紅內褲」抗議！警急架離 韓國瑜喊：溫柔點

黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見

電子生產製造設備展4月登場 首設面板級封裝專區

中央社／ 台北17日電

因應全球半導體與電子產業先進技術發展，預計4月登場的2025電子生產製造設備展，將推出PLP面板級封裝專區。

台灣電子製造設備工業同業公會今天表示，PLP面板級封裝專區將首度在電子生產製造設備展亮相，聚焦先進面板級封裝（PLP，Panel Level Packaging）技術未來發展趨勢。

台灣電子製造設備工業同業公會說明，2025年電子生產製造設備展將展示包括蝕刻、雷射、電鍍設備、設備系統整合、重布線技術、切割機、暫時鍵合機、點膠設備、揀晶及固晶設備、玻璃基板、面板級封裝搬運盒與搬運設備等。

此次參展產業鏈供應商包括迅得、家登、大銀微系統、由田、東捷、志聖、均豪、均華、帆宣、群翊、亞智、鈦昇、大量、海德漢、中勤實業、致茂電子、嘉寶、大塚、辛耘、德芮達、兆陽、新光網、億昇幫浦、安碩數位、翔緯光電、恩馳、勤友光電、馗鼎奈米、科嶠、工業技術研究院等材料、設備與技術解決方案廠商。

2025年電子生產製造設備展將於4月16至18日登場，匯聚全球最新先進封裝技術、產品與解決方案。

光電 面板

延伸閱讀

美晶片黑名單新增25家陸企 DRAM限制也更嚴

【濃情農事】食材珠寶盒：關於務農與生活在美濃的那些事

CoWoS設備供應鏈 營運吞補丸

AI教父站台 矽品夥伴地位更穩 董座蔡祺文強調將使命必達

相關新聞

台積電今年挑戰千億美元 魏哲家幽默回：以後要問2000億

台積電（2330）昨法說會強調三大重點，預計今年美元業績續創高年增近25%、今年資本支出增達380-400億美元之間、A...

美光持續在台灣投資規模已逾1.1兆元 台灣董座談優勢

記憶體大廠美光持續在台灣投資，台灣美光董事長盧東暉17日提到，回顧過去一年，美光持續在台灣投資，至2024年累計持續在台...

維田機器人應用兵分三路進攻 今年專案盼收割

維田（6570）是佳世達（2352）集團成員，專注智慧製造領域的工業電腦業者，總經理劉則瑩表示，在AI機器人方面將分三大...

魏哲家：變美積電 門都沒有…強調美國製造欠缺成本優勢

談到地緣政治與美國收緊AI晶片出口管制等議題，台積電董事長魏哲家昨（16）日表示，台積電和拜登政府及美國未來的政府有很好...

AI需求點火 南科四期邁步 有望帶來逾兆元產值

AI、半導體需求旺盛，南科管理局昨（16）日宣布，著手規劃被視為「南科四期」、位於沙崙的新設生態科學園區，最快2027年...

緯創衝刺AI 海外拓點不停歇

緯創衝刺AI伺服器業務，為因應客戶強勁需求，去年起加速在台灣、越南、美國及印度等地啟動大擴產，投資腳步不停歇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。