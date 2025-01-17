維田機器人應用兵分三路進攻 今年專案盼收割
維田（6570）是佳世達（2352）集團成員，專注智慧製造領域的工業電腦業者，總經理劉則瑩表示，在AI機器人方面將分三大策略布局，包括跟轉投資慧穩合作機器人視覺，其次是跟羅昇合作機器手臂解決方案，第三是邊緣AI，整體AI業績比仍不到10%。
受到歐美智慧製造專案延遲影響，維田2024年業績8.89億元，年減5.82%，維田相對於其他工業電腦業者，更高度專注在智慧製造產業，業績有8成來自於此，其次10%業績來自智慧交通，歐洲市場貢獻5成，美國市場貢獻35%，是高度倚賴歐美需求的業者，而受到歐洲經濟景氣不振及去年美國客戶觀望大選影響，專案延遲讓業績展望不如年初樂觀。
今年機器人應用轉趨熱門，劉則瑩指出，維田都是出硬體產品，搭配合作夥伴產品瞄準三大應用，第一是跟轉投資慧穩科技的機器視覺做瑕疵檢測，專攻半導體，也有一些污水檢測或大數據運算專案，
其次是跟集團關係企業羅昇合作，維田出控制主機搭配羅昇代理的機器人手臂，目前做工廠自動化解決方案測試，第三類是邊緣AI產品，主要是維田自己透過歐美通路夥伴銷售，維田出控制電腦，客戶自己外加AI加速卡及軟體方案，受歐洲2024年經濟低迷影響，客戶又在新品驗測中，導致出貨時程到今年展開。
劉則瑩指出，嵌入式BOX PC營收約占10~15%，但其中真正被客戶拿去做AI應用比例低，其實AI機器人硬體方案維田可以快速準備，但客戶端軟體開發需要半年到一年時間，還要作相容性測試，故2024年AI營收比例僅3~4%，到2025年即便倍增預估營收比重也僅10%內。
劉則瑩預估，邊緣AI的應用及業務發展要成熟，預估要花5~10年時間都不為過，另外維田新事業發展處則會投入新業務，目前尚未對外公開。
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