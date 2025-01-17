台彎與以色列攜手 首度合辦新創科技與韌性高峰會

駐以色列代表處與瑞赫曼大學首度合辦創新與韌性高峰會，駐以色列代表李雅萍強調，台灣具有捍衛民主與科技創新的角色，並邀以色列菁英運用台灣攬才政策，深化雙方合作。

駐以色列代表處與以色列名校瑞赫曼大學（Reichman University）15日首度合辦台灣日（TaiwanDay） 暨「台以創新科技及韌性高峰會 」（Taiwan-Israel : Resilience and Innovation Summit）。

李雅萍、特拉維夫台灣貿易暨創新中心主任林珮琤及以色列科技公司Taboola 的生成式技術總監西奈（Aviv Sinai）依序主講，分享與強調台灣與以色列共享價值，在創新科技優勢領域及供應鏈上互補，雙方菁英人才交流互惠互利，台灣政府攬才政策有助台以產業共創雙贏，吸引約百名以色列青年及科技菁英與會。

李雅萍致詞說，台灣在全球地緣政治角色不可或缺。台灣身處民主與威權對抗的前線，極力捍衛民主，成為亞洲閃耀的民主燈塔。台灣尤其是全球科技創新、社會多元包容及全球榮景的關鍵趨動力。

她指出，台灣全民堅信台灣的未來應由台灣人民自己決定，絕不屈服外部威脅。台灣堅守民主體制，並與理念相近國家深化合作，打造出堅韌且獨特的新生命體，走出專屬於自己的嶄新道路，未來台灣將持續扮演國際社會良善的力量，成為理念相近國家的可靠夥伴。

李雅萍鼓勵以色列菁英多加運用台灣政府有關科技、經濟、學術的多元攬才計畫，期許台灣與以色列菁英在互補的科技優勢領域增進交流，共創全球經濟發展榮景。

特拉維夫台灣貿易暨創新中心主任林珮琤表示，外貿協會董事長黃志芳曾說過，以色列是新創大國，善於從無到有（from 0 to 1）創造新概念及技術，而台灣是生產高科技產品大國，長於落實創新想法，從有發揮至各種實現（from 1 to n），使創新科技發展成為現實，擁有無限的發展。

她說，台灣科技產業優勢及完整生態鏈，搭配以色列充滿活力的新創能量，將推進全球尖端科技的發展。外貿中心將持續服務台彎與以色列的科技及新創企業，搭建新創交流及媒合平台。

西奈則代表Taboola公司分享在2020年於台灣設立辦公室的淵源與發展，Taboola與台灣科技人才合作肇始於台灣國家科學及技術委員會的「產業創新人才海外培訓計畫」（X Talent）及經濟部推動相關計畫，順利招募台灣新秀加入團隊，Taboola是孵化台以新創人才團隊的成功典範，其經驗值得以色列新創界菁英參考。

另外，李雅萍在回答觀眾提問時說，台灣與以色列同樣面對外部生存威脅，相信同樣充滿韌性的兩個國家也會持續趨動全球尖端及可信賴的科技供應鏈發展，從而讓威權國家無法見縫插針，破壞民主體制。

這項「台以創新科技及韌性高峰會」及台灣日活動，現場準備自拍機，讓以色列民眾身著客家傳統服飾、手持紙傘或國旗與台灣美景合影，大受歡迎，他們紛紛表示有朝一日想造訪台灣。

以色列菁英名校瑞赫曼大學（Reichman University）是以色列新創及外交人才的搖藍，開設台灣政經主題的課程並已連續兩年籌組訪台團，與台灣產官學界交流。駐處本次首度與校方合辦高峰會活動，推廣民主台灣，並為台彎與以色列人才交流開啟新頁。