台積電今年挑戰千億美元 魏哲家幽默回：以後要問2000億

台積電（2330）昨法說會強調三大重點，預計今年美元業績續創高年增近25%、今年資本支出增達380-400億美元之間、AI需求持續強勁挹注今年相關營收翻倍（2024年相關營收15%左右今年持續成長或翻倍），改寫台積三大驚奇。同時董事長魏哲家16日在法說會期間不僅直球對決市場謠言與棘手問題，也再次展現幽默一面，回應記者關注按照成長趨勢將在今年挑戰千億美元里程碑，魏哲家也將成果歸功於團隊的兢兢業業，並幽默說或許以後某一天再問就要問2000億美元了。

魏哲家昨在法說會期間先直球應對棘手問題。魏哲家提及出口管制議題說，有跟美國政府溝通，問對方並理解對方在意的是AI，而對方也認定AI以外的車用、消費電子為正常生意較可以獲得許可，而且也正在溝通中，預期這些因素加入進來，影響有限，畢竟中國大陸方面AI客戶不多。

外界關注反壟斷議題，魏哲家也重申，若以晶圓製造 2.0 來看台積電的市占僅約38-40%左右，相對從CPU市場某些人市占75%，或者某些AI晶片領域來說市占達95%，這才是高市占，若台積真達到才需要擔心，目前還早。

外界關注千億美元里程碑將在今年達成的心路歷程。魏哲家昨也幽默說，可以說三個字很高興，但這說得很容易，其實團隊兢兢業業，不僅技術推進，最重要是很努力跟著客戶們一起成長，世界上所有成功的重要半導體公司基本上都是台積的客戶，大家都一起努力貢獻半導體產業，他也幽默說，這也是自然成長的結果，也不是個關卡，或許以後再問就要問2000億美元了。