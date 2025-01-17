魏哲家：台積電變美積電 門都沒有

台積電董事長魏哲家昨天在台大演說時表示，很多媒體報導說如果台積電變成「美積電」會如何，「我的答案是，台積電變美積電門都沒有，客戶要轉單更困難」。

台積電昨天下午舉行法說會，魏哲家在主持法說會後現身會後記者會。法人關切台積電最先進製程為何不前進美國，魏哲家表示，最先進製程的量產必須緊跟著研發，一定會在台灣先量產（Taiwan always first）。此外，台積電最先進製程絕對會根留台灣，與政府規定N-2無關。他說，台積電與現在和未來的美國政府都會密切溝通，其餘不便透露太多。

面對美國對中國大陸擴大科技管制，魏哲家昨天表示，經與美國政府溝通後，美方直指其目的就是要阻擋中國發展AI相關技術，未來台積電承接AI晶片要非常注意是否來自大陸輾轉投片，但台積電也爭取非AI應用包括車用、工控及加密貨幣等晶片能豁免。魏哲家也說，美國製造欠缺成本優勢，台積電也向美方爭取對半導體供應鏈多面向獎勵，縮短與台灣的落差。

魏哲家指出，美國亞利桑那州供應鏈系統不完整，有些要從台灣運到當地；未來將透過建立在地供應，改善成本，拉近與台灣廠成本的差距，不過需要美國政府在土地等方面幫忙。

針對美國拜登政府近來祭出一連串晶片出口管制措施。他表示，台積電目前尚未針對新政策進行全面分析，但初步評估，相關出口管制對公司的直接影響並不顯著。

魏哲家在主持完法說會後，晚間現身台大EMBA百川講座，以「如果沒有台積電」為題發表專講，對於外界質疑台積電未來可能會成為「美積電」，他說「門都沒有」。他表示，「沒有台積電，世界經濟會停滯不動，如果沒有台積電．當然我的對手會很高興，但是高興不了多久，因為沒有台積電，二○二六年以後，所有的自動駕駛會全部不見」。至於外界關注台積電會不會將最新技術帶到美國，導致台灣不再具有優勢的問題。魏哲家表示，如果要重複做一個台積電出來，大概要多久時間？你用兩年半的時間，就可以蓋一個生產線。不過有前提，「要有土地、水、電、人才都夠，你沒有技術，那另外講」。

魏哲家也點出興建台積電亞利桑那州廠的三大難題，分別是基礎建設、工會和當地政府行政速度。他笑著說，「我們在亞利桑那州，我一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練」。

而談到台積電的成功，他以鼎泰豐妙喻指出，兩家公司都著重「專業分工」、「規模經濟」和「高品質生產」等核心概念，雖然一個屬於餐飲業，另一個屬於高科技產業，但運作模式上的相似性非常值得深究。他笑說，這不是簡單的類比，而是專業分工與資源整合的指標。要專注核心業務，並透過標準化、規模化和高品質的生產來滿足市場需求，才是長期成功的關鍵。