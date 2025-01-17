彭博看白宮新禁令 台積電可望保留陸過半訂單

美國計劃加強管制先進晶片出口後，彭博資資訊分析師估算，台積電或許能保留超過半數的現有中國大陸訂單。

彭博資訊日前報導，拜登政府打算把所有以14奈米或16奈米以下製程生產的晶片，都納入三級制的全球晶片管制之列，須先取得政府許可證，才能銷往中國大陸和其他受管制的國家，但若晶片的電晶體數量少於300億個，且由規範中明確列出的可信公司負責封裝，這類晶片不會視為受管制的高階晶片。

彭博分析師表示，這有望允許台積電繼續銷售智慧手機系統單晶片（SoC）與中階運算晶片到中國大陸。去年前三季，台積電來自中國大陸晶片訂單營收占比達12.6%。

美國最新管制措施對台積電影響有限，將成為台積電股價的最新利多。台積電ADR的行情已比該公司在台灣上市股票的價格溢價28%。