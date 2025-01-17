彭博看白宮新禁令 台積電可望保留陸過半訂單
美國計劃加強管制先進晶片出口後，彭博資資訊分析師估算，台積電或許能保留超過半數的現有中國大陸訂單。
彭博資訊日前報導，拜登政府打算把所有以14奈米或16奈米以下製程生產的晶片，都納入三級制的全球晶片管制之列，須先取得政府許可證，才能銷往中國大陸和其他受管制的國家，但若晶片的電晶體數量少於300億個，且由規範中明確列出的可信公司負責封裝，這類晶片不會視為受管制的高階晶片。
彭博分析師表示，這有望允許台積電繼續銷售智慧手機系統單晶片（SoC）與中階運算晶片到中國大陸。去年前三季，台積電來自中國大陸晶片訂單營收占比達12.6%。
美國最新管制措施對台積電影響有限，將成為台積電股價的最新利多。台積電ADR的行情已比該公司在台灣上市股票的價格溢價28%。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Switch 2真的來了！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言