台積電法說會釋出好消息 AI需求相當強勁

台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日於法說會多次強調「AI需求相當強勁」，繼去年AI加速器營收成長超過兩倍後，今年相關營收還會再倍增，進一步推升2024年至2029年的五年AI加速器營收年複合成長率（CAGR），達到接近44%至46%。

近期AI市場雜音頻頻，鴻海、廣達等指標大廠股價頻頻修正，並都失守年線，引發市場不安。台積電以晶圓代工龍頭之姿，領頭高喊「AI需求相當強勁」，法人看好，將有助提升市場信心，再度點燃AI多頭火種。

魏哲家釋出台積電AI加速器營收今年將維持強勁倍數成長的訊息，分析師提問今年AI相關需求維持向上成長的機會，是否大於可能下滑的風險。對此，魏哲家回應，「我當然希望（AI營收）可以往上成長，希望團隊能提供足夠的產能以因應需求」，他並挑眉打趣地說，「這樣暗示夠明顯了嗎？」

魏哲家說，2024年全年客戶對AI相關需求強勁，包括在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPU、AI ASIC和高頻寬記憶體（HBM）控制器等AI加速器業務，去年貢獻台積電營收占比接近13%至15%。

魏哲家表示，即使台積電2024年AI加速器營收成長超過兩倍，今年還是會延續強勁動能、再成長一倍，為了因應長期市場需求的結構性成長，正與客戶緊密合作以規劃產能，並投資於前瞻的特殊製程和先進封裝技術，支持客戶成長。

魏哲家認為，台積電憑藉技術領先優勢，加上擁有廣泛的客戶群，預期AI加速器在未來幾年將成為高速運算（HPC）平台成長的最強驅動力，也是台積電整體增量營收成長（overall incremental revenue growth）的最大來源。

台積電在本次法說會中，首度將HBM控制器納入AI加速器業務範疇內，分析師關注，是否代表台積電在HBM控制器業務有新的成長機會。魏哲家回應，台積電與所有記憶體廠都有合作，未來HBM需求將會愈來愈多。

魏哲家透露，已陸續看到一些計畫出現，但要大量生產或許還需要再等半年左右，若屆時開始量產，將為台積電帶來營收成長。

三星在去年11月的財報會議上，暗示可能與台積電在HBM上協調合作，以滿足多家客戶的不同需求。被問及是否有機會承接三星生意，魏哲家僅回應，中國大陸以外的所有半導體公司，都是台積電的客戶。