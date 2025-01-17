海外設廠 魏哲家籲同業想清楚
台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日主持完公司法說會後，晚間現身台大EMBA百川講座，以「如果沒有台積電」為題發表專講。
談到台積電的成功，他以鼎泰豐妙喻指出，兩家公司都著重「專業分工」、「規模經濟」和「高品質生產」等核心概念，雖然一個屬於餐飲業，另一個屬於高科技產業，但運作模式上的相似性非常值得深究。
他笑說，這不是簡單的類比，而是專業分工與資源整合的指標。要專注核心業務，並透過標準化、規模化和高品質的生產來滿足市場需求，才是長期成功的關鍵。例如鼎泰豐做的小籠包是一種需要高技術水準和專注力的食品，並且鼎泰豐不嘗試涉足所有餐飲領域，只專注特定產品，做到極致，從選材到製作都維持嚴格的標準。台積電在半導體產業中也是專注於晶圓代工業務，而不是從事半導體設計或終端產品製造，並且將設計的工作留給像輝達這樣的公司，集中精力於將客戶的設計實現為高品質的晶片。
談到台積電美國新廠將進入量產，魏哲家指出，雖然台積電在美國建廠獲得美國政府政策支持，但也面臨過困難，包括勞動力成本、人才短缺、基礎設施、文化差異、供應鏈問題，以及政策與法規等。因不少廠商計畫前進美國設廠，他認為，任何想在美國建廠的企業，特別是高技術產業、半導體等業者，是非常重要的考量。
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