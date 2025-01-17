魏哲家：變美積電 門都沒有 強調美國製造欠缺成本優勢

談到地緣政治與美國收緊AI晶片出口管制等議題，台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日表示，台積電和拜登政府及美國未來的政府有很好且密切的溝通，預期美方新管制措施影響可控。考量美國製造欠缺成本優勢，台積電也向美方爭取對半導體供應鏈多面向獎勵，縮短與台灣的落差。

魏哲家強調，相信台積電長期毛利率目標可以達成，會有很好的發展。魏哲家昨天主持完台積電法說會後，晚間現身台大EMBA百川講座，以「如果沒有台積電」為題發表專講，他提到，好多媒體報導說如果台積電變成「美積電」會如何，「我的答案是，台積電變美積電門都沒有，客戶要轉單更困難。」

針對美國AI晶片出口新禁令，魏哲家說，經與美國政府溝通後，美方直指其目的就是要阻擋大陸發展AI相關技術，未來台積電承接AI晶片要非常注意是否來自大陸輾轉投片，但台積電也爭取非AI應用包括車用、工控及加密貨幣等晶片能豁免。

他說，初步看來，美國相關政策對台積電影響仍可控，尤其以實際終端應用來看，大陸AI實際出口不多。

至於美國亞利桑那州新廠即將量產，魏哲家表示，美國新廠進展良好，該廠投資也需要美國政府在稅收等方面幫忙與支持。台積電和美國政府溝通良好，並就新的官方政策持續溝通。

分析師提問：「為何台積電最先進製程不馬上去美國，和台灣N-2政策有關嗎？」魏哲家回應，最先進製程根留台灣無關「N-2」，而先進製程的量產必須緊跟著研發。這也是為何最先進製程一定是在台灣先量產。

他強調，台積電在土地、水、電方面獲得台灣政府支持，持續在台灣擴大先進製程和封裝產能，除持續擴大南科3奈米產能，在新竹和高雄科學園區建立2奈米晶圓廠，並在台灣多的地點擴大先進封裝設施。