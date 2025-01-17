台積電今年資本支出衝420億美元 七成金額將用於先進製程

台積電（2330）昨（16）日於法說會揭露2025年資本支出為380億美元至420億美元，為歷來最大手筆，並高於市場預期，其中高達七成用於先進製程。隨2奈米將於下半年邁入量產，法人看好，台積電啟動歷來最大規模資本支出，昇陽半、漢唐、中砂、辛耘等設備與耗材協力廠將迎來史上最強拉貨潮。

台積電財務長黃仁昭表示，為滿足5G、AI與高速運算（HPC）等趨勢，帶動未來幾年的結構性需求成長，今年資本支出介於380億美元至420億美元，相當於年增27.5%至41%。

台積電近年資本支出 圖／經濟日報提供

台積電去年兩度調整資本支出金額，最終實際支出金額僅297.6億美元，略低於公司原預期的略高於300億美元。台積電先前揭露去年前三季資本支出約185.3億美元，以此推算，去年第4季資本支出約112.3億美元。

黃仁昭強調，為持續支持客戶成長，今年資本支出將進一步拉升，其中70%用於先進製程技術，10%至20%用於特殊製程技術，10%至20%資本支出用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

值得一提的是，台積電近年投資先進封裝與測試等領域的資本支出，約為當年度資本支出10%，今年為首度將相關領域資本支出占比進一步擴大至20%。

黃仁昭強調，台積電每年資本支出規劃都基於未來幾年的成長預測，且資本支出和產能規劃都是為因應長期的結構性市場需求，「較高水準的資本支出，始終與台積電未來幾年較高的成長機會相關」。

台積電今年資本支出將再創新高，法人關注是否影響之後配息。黃仁昭強調，無論是以年度或季度的基礎來看，台積電均承諾將維持可持續且穩定成長的股利政策。

隨著資本支出持續擴增，台積電在先進製程技術的投資也如火如荼推進中。台積電董事長魏哲家表示，市場對節能運算的需求永無止盡，在滿足客戶相關需求層面，台積電2奈米與A16技術領先業界，幾乎所有創新者都在與台積電合作。

台積電2奈米將如期於今年下半年進入量產，量產曲線預期將與3奈米相似，N2P製程技術將支持智慧手機和高速運算應用提供支持，預計2026下半年量產，A16同樣預計2026下半年進入量產。

魏哲家表示，相信2奈米、N2P、A16及其衍生技術，將進一步擴大台積電技術領先優勢，使台積電得以掌握未來絕佳的成長機會。