台積電今年資本支出衝420億美元 七成金額將用於先進製程

經濟日報／ 記者尹慧中林薏茹／台北報導
台積電揭露2025年資本支出為380億美元至420億美元。路透
台積電揭露2025年資本支出為380億美元至420億美元。路透

台積電（2330）昨（16）日於法說會揭露2025年資本支出為380億美元至420億美元，為歷來最大手筆，並高於市場預期，其中高達七成用於先進製程。隨2奈米將於下半年邁入量產，法人看好，台積電啟動歷來最大規模資本支出，昇陽半、漢唐、中砂、辛耘等設備與耗材協力廠將迎來史上最強拉貨潮。

台積電財務長黃仁昭表示，為滿足5G、AI與高速運算（HPC）等趨勢，帶動未來幾年的結構性需求成長，今年資本支出介於380億美元至420億美元，相當於年增27.5%至41%。

台積電近年資本支出 圖／經濟日報提供
台積電近年資本支出 圖／經濟日報提供

台積電去年兩度調整資本支出金額，最終實際支出金額僅297.6億美元，略低於公司原預期的略高於300億美元。台積電先前揭露去年前三季資本支出約185.3億美元，以此推算，去年第4季資本支出約112.3億美元。

黃仁昭強調，為持續支持客戶成長，今年資本支出將進一步拉升，其中70%用於先進製程技術，10%至20%用於特殊製程技術，10%至20%資本支出用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

值得一提的是，台積電近年投資先進封裝與測試等領域的資本支出，約為當年度資本支出10%，今年為首度將相關領域資本支出占比進一步擴大至20%。

黃仁昭強調，台積電每年資本支出規劃都基於未來幾年的成長預測，且資本支出和產能規劃都是為因應長期的結構性市場需求，「較高水準的資本支出，始終與台積電未來幾年較高的成長機會相關」。

台積電今年資本支出將再創新高，法人關注是否影響之後配息。黃仁昭強調，無論是以年度或季度的基礎來看，台積電均承諾將維持可持續且穩定成長的股利政策。

隨著資本支出持續擴增，台積電在先進製程技術的投資也如火如荼推進中。台積電董事長魏哲家表示，市場對節能運算的需求永無止盡，在滿足客戶相關需求層面，台積電2奈米與A16技術領先業界，幾乎所有創新者都在與台積電合作。

台積電2奈米將如期於今年下半年進入量產，量產曲線預期將與3奈米相似，N2P製程技術將支持智慧手機和高速運算應用提供支持，預計2026下半年量產，A16同樣預計2026下半年進入量產。

魏哲家表示，相信2奈米、N2P、A16及其衍生技術，將進一步擴大台積電技術領先優勢，使台積電得以掌握未來絕佳的成長機會。

台積電 奈米 資本支出

延伸閱讀

匯豐、瑞穗證券第一時間出報告 重申對台積電強烈信心

講起美國廠 魏哲家：我一把鼻涕、一把眼淚受盡各種訓練

台積電變美積電？魏哲家：門都沒有，客戶要轉單更困難

台積電與鼎泰豐其實很相似？ 魏哲家解析成功五要素

相關新聞

魏哲家：變美積電 門都沒有 強調美國製造欠缺成本優勢

談到地緣政治與美國收緊AI晶片出口管制等議題，台積電董事長魏哲家昨（16）日表示，台積電和拜登政府及美國未來的政府有很好...

AI需求點火 南科四期邁步 有望帶來逾兆元產值

AI、半導體需求旺盛，南科管理局昨（16）日宣布，著手規劃被視為「南科四期」、位於沙崙的新設生態科學園區，最快2027年...

緯創衝刺AI 海外拓點不停歇

緯創衝刺AI伺服器業務，為因應客戶強勁需求，去年起加速在台灣、越南、美國及印度等地啟動大擴產，投資腳步不停歇。

中美晶 365人實施無薪假

勞動部昨（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有145家，2,450人實施無薪假，人數創近五年新低。不過，有...

台積否認CoWoS砍單說

近期CoWos砍單傳聞滿天飛，外資法人昨（16）日在法說會問及CoWoS砍單放慢擴產的消息，台積電董事長魏哲家直接幽默回...

CoWoS設備供應鏈 營運吞補丸

台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳昨（16）日均否認，有關市場下修CoWoS產能傳聞；魏哲家直言，AI相關業務供不應求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。