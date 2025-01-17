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CoWoS設備供應鏈 營運吞補丸

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台積電（2330）董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳昨（16）日均否認，有關市場下修CoWoS產能傳聞；魏哲家直言，AI相關業務供不應求，正積極增加產能滿足訂單，黃仁勳也說，CoWoS產能將繼續大幅增加。業界看好，相關供應商包括弘塑、辛耘、萬潤、印能科技等，後市營運可期。

以弘塑來說，主要供應CoWoS製程所需濕製程清洗、酸槽與單晶片旋轉機相關設備，隨台積電逐步將CoWoS後段WoS製程委外專業封測廠，預期半導體封測廠將持續向弘塑採購設備，法人估計弘塑2025年相關CoWoS設備出貨量可年增50%，下半年優於上半年。

法人表示，弘塑去年營收成長幅度相較其他同業溫和，主要是機台功能性較複雜且難度高，從製造至交機需耗費六至八個月，惟公司已透過提升生產效率、委外代工及增產解決產能瓶頸，推測認列高峰在今年，帶動出貨量挑戰倍增。

辛耘主要供應先進封裝製程濕式設備，供應鏈透露，今年該公司持續受惠CoWoS封裝設備拉貨，訂單成長。

CoWoS 台積電 弘塑

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