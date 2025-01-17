台積否認CoWoS砍單說

經濟日報／ 記者尹慧中林薏茹／台北報導

近期CoWos砍單傳聞滿天飛，外資法人昨（16）日在法說會問及CoWoS砍單放慢擴產的消息，台積電（2330）董事長魏哲家直接幽默回應，「外面謠言多，公司正持續擴產，以滿足客戶需求。」

外界也關注台積電CoWoS產能擴張進度及其他非AI應用，魏哲家表示，現在AI應用仍然供不應求，並無外傳砍單謠言，至於非AI應用預期也將很快出現。

法人進一步關注先進封裝關聯的AI需求是否會有下修風險，魏哲家直言，「公司希望AI營收可以上修，因此一直努力增加產能，相信這是個夠明顯的暗示。」

台積電表示，2024年先進封裝營收占比約8%，今年將超過10%。毛利率可望超過公司平均水準。

供應鏈人士透露，台積電CoWoS整體產能仍供不應求，即使客人從CoWoS-S轉進CoWoS-L也不代表砍單，CoWoS-L整體產能不能滿足客戶群持續增加的需求。

先前市場謠傳輝達砍CoWoS產能，一度拖累台積電等AI相關族群股價軟趴趴，不過供應鏈普遍回應「真的沒聽說，而且台積電還在擴增CoWoS，怎麼會砍單？」

AI CoWoS 台積電

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