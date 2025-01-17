緯創衝刺AI 海外拓點不停歇

緯創（3231）衝刺AI伺服器業務，為因應客戶強勁需求，去年起加速在台灣、越南、美國及印度等地啟動大擴產，投資腳步不停歇。

緯創將於今日舉辦集團尾牙「緯創小年夜」，董事長林憲銘及總經理暨執行長林建勳都將與員工同樂，並釋出最新營運展望，市場將關注緯創AI伺服器業務最新進度、對今年AI PC需求展望及海外佈局情況。

就目前的海外布局來看，緯創伺服器主要客戶為雲端服務供應商（CSP）及伺服器品牌廠，為因應售後服務業務發展，緯創去年12月通過美國子公司SMS Infocomm Corporation（WTX）擬於2500萬美元（約新台幣8.19億元）內，進行美國德州的建築物改良。

同時，緯創也代子公司Wistron InfoComm（Vietnam） Co., Ltd（WVN）公告，在3,710萬美元額度內（約新台幣12.15億元），取得金榜工業發展投資建設公司約37.1公頃的工業用地，擴增越南產能。