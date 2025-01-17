AI需求點火 南科四期邁步 有望帶來逾兆元產值

AI、半導體需求旺盛，南科管理局昨（16）日宣布，著手規劃被視為「南科四期」、位於沙崙的新設生態科學園區，最快2027年第2季完成，預期將引發科技廠競逐，帶來逾兆元產值，南科產值有望衝上3兆元，較目前翻倍。

據悉，這是南科史上絕無僅有的大區塊園區開發，南科是台積電（2330）先進製程的重鎮，目前園區一、二期出租率達99.35%，近期開始建廠的三期逾15家廠商預約計畫進駐，南科土地一地難求。

南科新設生態科學園區開發內容 圖／經濟日報提供

面對科技業者對土地需求強勁，南科正鴨子划水展開新園區開發前置作業，期許將完成「南方大矽谷」計畫中一塊重要的拼圖。

南科管理局副局長林秀貞說，該局所辦理的新設生態科學園區案，是把占地500多公頃的台糖沙崙農場納入評估範圍，未來整個籌設計畫將報請行政院核定。

南管局補充指出，資訊公開一個月蒐集民眾意見，撰擬可行性評估，召開跨部會會議，修正後提報國科會諮詢委員會，通過後，撰寫籌設計劃提報國科會審議委員會，提送行政院核定。

接下來辦理非都使用許可、環評，都通過後交地，公共工程與廠商同步建廠，這次沙崙的開發重點是生態科學園區，生態先行。

新園區因應人工智慧與高效能運算等領域技術革新所帶來的需求，評估於台南高鐵特定區周邊進行新設園區規劃。將以「永續生態環境」、「在地共好共榮」、「韌性經濟基盤」等三大主軸推動下世代生態科學園區，在既有生態紋理下發展科學園區，與生態共存打造多樣性生態及產業環境。

據了解，沙崙園區鄰近高鐵，具有的交通優勢，包括中研發、工研院等相關設施齊備。園區為落實總統施政目標，推動台灣成為「人工智慧之島」，國科會提出「大南方新矽谷」推動方案，主要任務包括涵蓋技術研發、系統整合與應用文化培育，以台南沙崙為核心，促成AI產業化、產業AI化驅動全產業數位轉型，打造台灣成為人工智慧之島。