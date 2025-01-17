中華電數位平權 挺銀髮族

中華電信（2412）秉持與多元利害關係人良善互動、追求共好精神，積極推動數位平權與樂齡暖心服務。創新以科技與音樂為工具，深化對銀髮族的關懷。新竹營運處嘗試在芎林鄉芊馨園護理之家舉辦為期八週的音樂療育課程，邀請音樂治療師設計互動式課程，結合經典老歌旋律與肢體活動，幫助長者放鬆身心、提升社交能力與生活品質。

中華電信新竹營運處總經理陳煥興指出，音樂療育對長輩的身心健康有顯著幫助，將持續為樂齡族群提供多元化的暖心服務。此次課程不僅展現音樂的療癒力量，更為未來延續此類創新公益計畫奠定基礎。

除音樂療育外，中華電信積極推廣數位平權，跨區域推動多元數位學堂，針對不同族群設計專屬課程。在苗栗獅潭鄉舉辦的「樂齡養生大學堂」，吸引50位偏鄉長者參與，課程涵蓋防詐宣導、智慧手機應用與健康管理，有效提升長者的數位能力與健康意識。

苗栗營運處總經理吳林炎表示，苗栗營運處關心提高長者們的安全意識和防詐能力，讓偏鄉長者感受智慧健康與有溫度的科技關懷。

而在臺東卑南鄉大巴六九部落，中華電信企業志工舉辦「愛部落．樂齡學堂」，針對原住民長者提供網路安全、手機操作與社交媒體應用的教學，增強部落長者的數位素養與社會連結。臺東營運處總經理李永昌強調，透過數位賦能協助偏鄉長者融入數位時代，是實現社會共融的重要目標。

花蓮營運處這兩年則持續推動「樂齡數位好生活」課程，專注智慧手機教學與網路安全教育，幫助長者突破科技障礙、融入數位生活。花蓮營運處總經理趙羚表示，社區居民高度肯定，將持續以社區共融共學、共榮共隆的目標，推動更多數位平權計畫與注入在地科技實力，真正落實有愛無礙的科技關懷。

中華電信未來也將結合政府與民間資源，擴展服務範圍，進一步縮小數位鴻溝，讓每位長者克服地區限制與年齡束縛，都能感受到科技的溫度與關愛，攜手共創更美好的未來。