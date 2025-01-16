台積電去年有多賺？一秒賺3.7萬元 比基本工資高三成

台積電（2330）16日召開法說會，公布去年第4季財報，單季「三率三升」並同步攀上近八季新高，毛利率衝上財測高標59%，營益率更是超越財測預期、達49%，稅後純益3,746.8億元，創單季新高，每股純益14.45元。2024年獲利再衝破兆元大關、達1兆1,732.68億元，創新高，每股純益45.25元。

台積電去年有多賺？以2024年為潤年、全年366天計算，每天賺約32億元，平均每小時賺逾1.33億元，換算每分鐘賺超過222萬元，每秒賺約3.7萬元，一秒鐘賺的錢就比台灣最低工資每月2萬8,590元高近三成；去年第4季每天更是大賺逾40.7億元。