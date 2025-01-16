台積電變美積電？魏哲家：門都沒有，客戶要轉單更困難

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳再次快閃訪台將參加公司尾牙，何時和重要夥伴台積電（2330）董事長魏哲家見面備受關注，而魏哲家今晚行程已先曝光。魏哲家今晚演講展現幽默一面，表示誤判情勢，沒有訂單也被騙來演講，今天很多人來聽這場閉門演講，但要先說，好多報紙報導說如果台積電變成美積電會如何，「我的答案是想講台積電變美積電門都沒有，客戶要轉單更困難。」

魏哲家演講也幽默再次強調，中國大陸以外所有半導體廠都是客戶，南韓也包含在內，包含汽車、PC手機等用得到晶片都需要台積電，他也幽默說，「我沒說客戶誰但全世界除中國大陸以外都是」。

魏哲家也幽默說，若要誇張地說，今天演講主題為「如果沒有台積電」，如果沒有台積電大家日子會更好嗎？當然有人說會更好，那一定是競爭對手，若說日子變差，一定是我們的夥伴。我今天想說的是如果世界少了台積電，是想分享台積電在做甚麼。若沒有台積電，世界會變得怎樣。

魏哲家也幽默說，今天演講同仁都說希望不要洩漏機密，但我演講裡面也會提到很多鼎泰豐，一方面我喜歡吃一方面很佩服他們的技術。

魏哲家也說，半導體自從美中貿易戰以來，原先沒被過度在意的半導體產業開始成為焦點，以前大家不知道，現在人人知道，有誰沒用手機？有誰用兩隻手機？一定是我們的好客戶，這些電子設備都需要半導體晶片。三四十年是IDM，如英特爾、TI，而在台積電創辦人張忠謀創新的商業模式下Foundry製造，成為大家的晶圓廠分攤IC設計廠的成本，就像鼎泰豐，想吃小籠包他幫你們做，把技術發展與生產獨立。

魏哲家也說，現在公司的邏輯性產品產能已是全球第一，技術每代微縮發展幾乎每2年就會進入新節點，若要把台積電搬往他地，或是在其他國家建立一個台積電，光一條產線就大概需要2年半，更別提台積每年擴廠的速度遠大於此。

魏哲家說，台積每年都在擴廠，這樣的速度必須有一定的基礎，水電、土地、人才、技術、供應鏈等條件必須齊全，以台積電在台灣擴廠3奈米製程來說總計耗時5年，若要在海外複製，同時技術、水電充沛、土地幅員、人才皆會是問題。

舉例海外美國廠，魏哲家指出，台積在美國AZ受盡訓練，從產線設置開始從頭開始，到美國電子級硫酸，生產價格台積電原供應商的5倍，「我們從台灣運硫酸到美國比在美國做便宜」他幽默說，旁邊的IBM覺得划算也開始從台灣買，還說以前過得很辛苦，現在有你們（台積電）了」。

魏哲家說，台積電之所以能在台灣兼顧產線建置與技術發展，一方面是政府照顧，一方面是產業鏈共同努力、設計與時俱進。