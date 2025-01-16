台積電與鼎泰豐其實很相似？ 魏哲家解析成功五要素

台積電（2330）總裁魏哲家16日參加台大EMBA百川講座，以「如果沒有台積電」為題演講。他笑談台積電與鼎泰豐很有關聯。他指出鼎泰豐與半導體的關聯主要體現在「專業分工」、「規模經濟」和「高品質生產」等五大核心概念。雖然一個屬於餐飲業，另一個屬於高科技產業，但運作模式上的相似性非常值得深究。他認為這不是簡單的類比，而是專業分工與資源整合的指標。要專注核心業務，並透過標準化、規模化和高品質的生產來滿足市場需求，才是長期成功的關鍵。

魏哲家分析，雙方都以最擅長事情，作專業分工。他稱許小籠包是一種需要高技術水準和專注力的食品。鼎泰豐並不嘗試涉足所有餐飲領域，只專注特定產品，做到極致，從選材到製作都維持嚴格的標準。台積電在半導體產業中也是專注於晶圓代工（Foundry）業務，而不是從事半導體設計或終端產品製造。將設計的工作留給像NVIDIA這樣的公司，並集中精力於將客戶的設計實現為高品質的晶片。這種分工使雙方都能在各自的領域裡做到最好。

在規模經濟上，雙方相似處也是藉分攤成本以提升效率。鼎泰豐強調規模經濟，廚房宛如生產線，每個步驟都由專門的廚師負責，標準化和批量化的流程提高效率，還降低了每一籠小籠包的製作成本。台積電的晶圓代工模式也是依賴於規模經濟來降低成本。以大量訂單分攤建廠、研發等固定成本，讓每一片晶圓的價格變得合理。這也是台積電成為全球領先晶圓代工廠的關鍵。

他指出雙方都維持高品質生產，特別是穩定且可靠的服務。鼎泰豐的小籠包在台灣與海外的所有店面品質穩定一致，消費者享受同樣的產品，顯示生產流程的精密性和品質管控能力。對應到台積電，晶片製造是一個極為複雜的過程，任何細小的誤差都可能導致整批產品報廢。台積電靠製程技術和品質管控能力，能夠穩定地提供客戶所需的高品質晶片，成為全球科技企業最值得信賴的合作夥伴。

此外，雙方能夠透過規範化流程，達到資源的最大化利用，例如鼎泰豐廚房內的動線設計，能夠減少不必要的移動和時間浪費。台積電在半導體製造中的每一個技術節點（例如7nm、5nm、3nm）都追求資源的最佳利用。研發專注於如何讓晶片的面積更小、性能更高、功耗更低，是一種技術資源的高效利用。

也因過程的管理嚴謹，技術精良，建立了全球品牌與市場影響力，目前鼎泰豐的品牌已經在國際市場建立了聲譽，台積電也是半導體產業的「品牌象徵」，是全球半導體生態系統中不可或缺的一部分。為客戶提供的不只是產品，還是一種信任和價值的保障。