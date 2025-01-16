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台積電資本支出創新高 AI需求強勁

中央社／ 台北16日電

眾所矚目的台積電法人說明會登場，董事長暨總裁魏哲家釋出正面訊息，他表示，AI需求強勁，AI加速器營收在2024年成長超過2倍後，2025年可望再倍增；為支持客戶成長，台積電資本支出將創新高，達380億至420億美元。

魏哲家預期，台積電今年營運表現將持續優於半導體產業水準，美元營收將成長24%至26%。2024年至2029年台積電美元營收年複合成長率將接近20%，包括高效能運算（HPC）、智慧手機、物聯網和汽車平台都將成長。

台積電2025年成長可望優於半導體業

台積電2024年第4季營運表現大致符合預期，營收與獲利同創單季新高，單季每股純益14.45元。2024年總營收與獲利也都改寫新高紀錄，每股純益45.25元。

受智慧手機淡季效應影響，台積電2025年第1季營收將自高點滑落，季營收季減約5.5%，不過，魏哲家依然看好全年營運表現將優於半導體業水準，美元營收可望成長24%至26%。

2024起5年AI加速器年複合成長45%

魏哲家表示，AI相關需求強勁，AI加速器2024年營收成長2倍，營收比重接近15%，預期2025年AI加速器營收可望再成長1倍。2024年至2029年AI加速器營收年複合成長率將接近45%，是台積電成長主要驅動力。

台積電2024年投入298億美元，以支持客戶的成長，為繼續支持客戶成長，台積電2025年資本支出進一步達380億至420億美元規模。其中，70%將用於先進製程技術，10%至20%用於特殊製程技術，10%至20%用於先進封裝、測試及光罩。

市場日前傳出台積電CoWoS遭客戶砍單，法人今天提問砍單情況，魏哲家說，是謠言，台積電持續努力滿足客戶需求。

亞利桑那州廠提前於2024年第4季量產

針對美國政府日前宣布，人工智慧晶片的出口將分三級管制，並限制「封閉式AI模型權重」出口中國等被列為第三級國家。魏哲家說，經與美國政府溝通，了解美國最在意的是AI，因為台積電在中國的AI客戶並不多，車用及消費性產品比較可能取得許可，禁令對台積電營運衝擊應相當有限。

至於台積電全球布局，魏哲家指出，台積電提前完成在美國亞利桑那州的第1座晶圓廠生產時程表，已在2024年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座和第3座晶圓廠正按計畫進行中，依據客戶需求，將採用更先進的製程技術，如3奈米、2奈米及A16製程技術。

魏哲家說，美國亞利桑那州供應鏈系統不完整，將透過在地供應，改善成本，拉近與台灣廠成本的差距，這需要美國政府在土地等方面幫忙。

台積電持續在台灣擴產

魏哲家指出，台積電在日本熊本的第1座特殊製程技術晶圓廠已於2024年底開始量產，第2座廠將於2025年開始興建工程。在德國德勒斯登的晶圓廠計畫進展順利；台積電也持續在台灣擴大先進製程和封裝產能。

市場傳出美國未來很可能會要求台積電提前在美國量產2奈米以下先進製程，甚至在美國設立研發中心，法人關心台積電為何最先進製程不馬上去美國。魏哲家表示，最先進製程的量產必須緊跟著研發，一定會是在台灣先量產。台積電與現在和未來的美國政府都會密切溝通，其餘不便透露太多。

台積電 營收

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